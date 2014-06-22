علوم پزشکی با مراكز متخلف ترک اعتياد در لرستان برخورد مي كند

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش ساکی عصر یکشنبه در نشست كميته درمان و حمايت هاي اجتماعي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر لرستان با اشاره به مشكلات و بررسي نقاط ضعف و قوت مراكز ترك اعتياد اظهار داشت: بايد كار علمي روي اين گونه مراكز صورت گيرد تا خروجي هاي اين نوع مراكز در بخش درمان مشخص شود.

وی ادامه داد: در اين راستا بايد تمامي شاخص هاي درمانی در مراکز ترک اعتیاد استان رعايت شود، در غير اين صورت با مراكز متخلف به شدت برخورد خواهيم كرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان افزود: در راه اندازي اين مراكز ترک اعتياد نبايد در حوزه هاي مديريتي جزيره اي تصميم گرفت و بايد عمق مشكلات این مراکز را شناخت.

ساکی خاطر نشان كرد: علاوه بر كنترلي كه بر مراكز ترك اعتياد داريم، دانشگاه علوم پزشكي لرستان با شناختي كه از مسائل و مشكلات حاشيه نشيني در برخي از شهرهاي استان با صرف هزينه هاي گزاف و تامين نيروهاي درماني همواره در راستای تامين سلامت مردم در این مناطق تلاش كرده است.

حجت اله فراشی مسئول دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت تشکیل مستمر جلسات کمیته درمان اظهار داشت: در حال حاضر در حوزه درمان و کمپهای بازپروری با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با بیان اینکه پیش از این با فعالیتهای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان و دستگاههای مرتبط کار ساماندهی این مراکز انجام شده است گفت: در این راستا مطابق تاکیدات وزیر کشور باید کمیته های تخصصی ذیل این شورا با حضور رئیس شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر لرستان و مسئولان کمیته ها به طور مستمر برگزار شود.