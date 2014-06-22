بحران آب کرمان را فراگرفت/ سفر چمران به کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر مشرفی در جلسه شورای شهر کرمان ضمن تبریک هفته قوه قضائیه و گرامیداشت یاد شهدای هفت تیر به ویژه آیت الله شهید بهشتی اذعان داشت: بحران آب در کرمان فراگیر شده است و بحرانی که قرار بود در چند سال آینده در کرمان رخ دهد امروز رخ داده است.

مشرفی ادامه داد: امروز عملا مردم در خانه هایشان آب ندارند و مسئله صرفه جویی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان صرفه جویی را تنها راه نجات دانست و اذعان داشت: تمام طرح هایی که برای رفع بحران آب در کرمان در حال اجراست تا سه یا چهار سال آینده به نتیجه می رسد و این در حالی است که هم اکنون باید به دنبال راه چاره باشیم.

این مسئول با اشاره به اینکه شورای اسلامی شهر کرمان می تواند در این زمینه ورود پیدا کرده و گام های خوبی را بردارد، افزود: فرهنگ مصرف آب در ایران دچار مشکل است و این امر زمانی جلوه می کند که می بینیم در کشورهای پرآب و بارانی در هنگام مصرف آب نهایت صرفه جویی به عمل می آید و این در حالی است که در ایران از آب شرب حتی برای شستن ماشین استفاده می شود.

مشرفی ادامه داد: باید با لوله های تفکیکی آب شرب را از آب مصارف دیگر جدا کنیم و به مسئله صرفه جویی در شروع فصل تابستان توجه ویژه مبذول داشته شود.

وی همچنین به دیدار تیم های ایران و آرژانتین اشاره کرد و اذعان داشت: این باخت به دلیل بازی جوانمردانه و قوی تیم ملی ایران و همچنین قضاوت جانبدارانه داور در واقع به نوعی برد برای ایران محسوب شده و باعث افتخار است.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان از سفر چمران به کرمان خبر داد و اذعان داشت: عصر روز دوشنبه در ساعت پنج چمران رئیس شورای عالی استانها دیداری را با اعضای شورای اسلامی شهر کرمان در باغ شاهزاده ماهان خواهد داشت.

قطع درختان طاق در کرمان/لزوم برخورد با سودجویان

وی همچنین از قطع درختان طاق در کرمان خبر داد و افزود: برخی از افراد به منظور تولید ذغال اقدام به این امر می کنند که باید با گشت های شبانه جلوی آنها گرفته شود چرا که این امر می تواند باعث هجمه شن های روان به شهر شود.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر کرمان به وضعیت جاده چوپاری کرمان اشاره و تصریح کرد: این جاده یکی از پرترددترین محورهای کرمان است و حدود 300 تا 350 توریست و مهمان خارجی از این جاده عبور می کنند که مشاهده وضعیت نابسامان آن پسندیده نیست.

مشرفی تاکید کرد: باید نسبت به جمع‌آوری و ساماندهی نخاله‌ های ساختمانی در ورودی‌ های شهر کرمان اقدام جدی صورت گیرد.