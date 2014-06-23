روستاها عملا در نظام برنامه ریزی کشور نقش ندارند/ ابهام در برنامه های پنجم توسعه

محمد رضا شاملو در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: روستا تا به امروز نهاد تاثیر پذیر بوده و به همین دلیل نتوانسته تاثیر گذاری مطلوبی در برنامه ریزی ها داشته باشد.

وی دلیل این مهم را نگاه سخت افزاری به توسعه روستاها عنوان کرد و افزود: به عنوان مثال در روستاها تامین زیرساخت ها از جمله آب و برق و گاز همواره ملاک بوده است.

دبیر اولین همایش توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی معتقد است این نگاه بسیاری از مشکلات روستا را رفع نکرده و همچنان در روستاها شاهد مهاجرت گسترده هستیم.

وی با بیان اینکه مهاجرت از روستا بیانگر خلا نگاه صرف سخت افزاری به توسعه روستا است، اضافه کرد: ما در حوزه روستایی نیازمند تغییر نگاه و بهره گیری از نگاه نرم افزاری هستیم.

معاون عمران روستایی بنیاد مسکن کشور تاکید دارد که توسعه روستا در کنار توسعه شهری و با توجه به نیازمندی های آن باید صورت گیرد.

شاملو اضافه کرد: در چنین دیدگاهی توجه به توسعه کالبد، اقتصاد و محیط روستایی ضرورت دارد.

وی با اذعان به اینکه روستاها ظرفیت قابل توجهی در نیروی کار، فرهنگ غنی، سنن بکر و دست نخورده و امکانات طبیعی و گردشگری دارند، ادامه داد: در توسعه پایدار روستا به تمامی این ارکان توجه می شود.

شاملو با بیان اینکه 30 درصد از جمعیت کشور در 68 هزار روستا اسکان یافته اند، برخی برنامه های توسعه روستایی را همراه با ابهام دانست.

وی تصریح کرد: با وجود اینکه ماده 194 برنامه پنجم توسعه به توسعه روستایی توجه ویژه دارد اما در بخش هایی ابهاماتی مشاهده می شود.

دبیر اولین همایش توسعه پایدار کالبدی فضایی روستایی تاکید دارد این ابهامات می تواند با نظرات صاحب نظران و اندیشمندان برطرف شود.