تغییرات مهم در پذیرش استعدادهای درخشان/ 3 شرط اصلی برای ورود به دکتری

عبدالرحیم نوه ابراهیم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مراحل بازنگری آیین نامه استعدادهای درخشان برای مقطع دکتری به پایان رسید و هفته آینده به دانشگاههای کشور ابلاغ می شود.

وی به سه شرط اصلی برای بهره مندی دانشجویان دکتری از تسهیلات این آیین نامه اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس این آیین نامه، حداقل معدل لیسانس 16 و معدل فوق لیسانس 17 اعلام شده است.

وی درباره شرط دوم، گفت: از تاریخ دانش آموختگی نباید بیشتر از دو سال گذشته باشد، پیش از این مدت زمان یکسال مطرح شده بود اما به علت تقاضای دانشجویان و ارسال ای میلهایی به وزارت علوم، مقرر شد بازه زمانی دو سال در نظر گرفته شود.

به گفته نوه ابراهیم، استدلال دانشجویان برای این تغییر بازه زمانی، داشتن فرصت برای چاپ مقالات اعلام شده است.

مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، شرط سوم داشتن حداقل نمره حداقل 500 تافل، آیلتس یا معادل آن اعلام کرد و در این زمینه یادآوری کرد: یک جدول 100 امتیازی در آیین نامه در نظر گرفته شده که به 40 امتیاز پژوهشی، 30 امتیاز آموزشی و 30 امتیاز مصاحبه تقسیم می شود.

به گفته این مقام مسئول وزارت علوم، این آیین نامه هفته آینده ابلاغ می شود و از مهرماه 94 اجرایی خواهد شد.