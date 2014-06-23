130 میلیارد ریال اعتبار عمرانی به شهرستان دهلران اختصاص یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی سبزی شامگاه یکشنبه در نشست شورای اداری این شهرستان گفت: این میزان اعتبار به تناسب نیاز دستگاه های شهرستان توزیع خواهد شد و اولویت بیشتر به دستگاه هایی که شاخصه بیشتری دارند، است.

وی عنوان کرد: تمام تلاش مجموعه همکاران ما و کارشناسان بر این بوده که این میزان اعتبار با رعایت انصاف و بر اساس واقعیت تخصیص یابد.

سبزی افزود: امروز توسعه و تعالی کشور در گرو آموزش نیروهای متخصص در همه زمینه ها است، باید به گونه ای عمل کنیم که زمینه رشد و تعالی در همه امور برای جوانان فراهم شود.

فرماندار دهلران گفت: همه مدیران شهرستان باید به گونه اس عمل کنند که رضایت مندی مردم را فراهم کنند و با تدبیر کارها و امور شهرستان را پیش ببرند.



وی اضافه کرد: مسئولیت در نظام اسلامی فرصتی برای خدمت به مردم است و مسئولان موظف هستند پاسخگوی مطالبه های به حق مردم باشند.

سبزی عنوان کرد: در این دولت همه امور بر اساس واقیعیت همراه با تدبیر پیش خواهد رفت چرا که تعالی نظام مقدس جهموری اسلامی در همه زمینه ها در اولویت کاری مسئولان ارشد دولت قرار دارد.

وی گفت: مدیران شهرستان باید ظرفیت های حوزه کاری خود را برای توسعه و پیشرفت شهرستان دهلران معرفی کنند تا بر اساس این ظرفیت ها جهت بهر وری مناسب استفاده شود و از طرفی دیگر زمینه اشتغال جوانان منطقه فراهم شود.



