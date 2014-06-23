نرخ بیکاری در مازندران 11.5 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی شامگاه در پنجاه و هشتمین جلسه علنی شورای گفت: شهر شهرستان ساری در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی رتبه دهم استان را دارد و از شهرهایی همچون جویبار وتنکابن نیز پایین تراست.



وی با بیان اینکه شهرستان آمل در حوزه نرخ مشارکت اقتصادی رتبه نخست را در استان دارد، گفت: یکی از شاخصه های توسعه پایدار در استان و کشور تعاونی ها هستند، درحالیکه 25 درصد اقتصاد باید بخش تعاون باشد اما این رقم در استان هفت درصد، کشور پنج درصد و در شهرستان ساری تنها چهار درصد است.

مدیرکل تعاون ، کارورفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر توجه بیشتر به بخش تعاونی برای برون رفت از مشکل بیکاری تاکید کرد : شهر ساری نگاهش به بخش خصوصی است و به بخش تعاونی توجهی ندارد.

وی یکی از چالش ها بزرگ در کشور را قراردادهای موقت دانست وافزود : کارگران برای اینکه اعتمادی به فضای کارشناسی ندارند به کارشناسان ما که به مراکز تولیدی مراجعه می کنند اطلاعات غلطی می دهند.

بابایی کارنامی همچنین با تاکید بر اینکه باید فرهنگ پشت میز نشینی در جامعه ازبین برود ، گفت : تا چند سال آینده استخدامی در دستگاههای دولتی نداریم.