سرکرده داعش و دوست صدام بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، پلیس عراق اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور در جریان عملیات پاکسازی استان صلاح الدین از لوث گروه تروریستی داعش ابوعبدالرحمان الناصری را بازداشت کردند.

وی یکی از سرکردگان داعش و از نزدیکان صدام دیکتاتور معدوم عراق بود که در منطقه بیجی در 40 کیلومتری شمال تکریت در استان صلاح الدین بازداشت شد.

نیروهای امنیتی عراق ابتدا با حمله هوایی به منطقه مذکور شماری از تروریست های داعش را به هلاکت رساندند و برخی نیز زخمی شدند سپس با فرود نیروهای امنیتی ابوعبدالرحمان الناصری بازداشت شد.

این سرکرده داعش متهم به کشتن 80 نیروی امنیتی عراق در مناطق تکریت و بیجی است.