تفکیک زباله از مبدا در گیلان جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا برجی صبح دوشنبه در جلسه محیط زیست استان افزود: زباله یکی از مشکلات جدی استان بوده و متاسفانه اکوسیستم طبیعی و سلامت شهروندان را به شدت تهدید می کند.

وی همچنین اظهارداشت: زباله ها به عنوان طلاي کثيف می توانند در چرخه اقتصاد ملي کشورها به عنوان يک منبع توليد درآمد و اشتغال نقش تعيين کننده داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: طرح تفکيک زباله تر و خشک از مبدا يکي از اصلي ترين حلقه هاي زنجير بازيافت و بهره برداري از زباله است.

وی افزود: طرح تفكيك و بازيافت زباله ‌ها علاوه بر این‌ كه مي ‌تواند شهر را از آلودگي ‌هاي زيست‌ محيطي نجات دهد، در رونق بخشيدن به اقتصاد شهري هم تاثيرگذار خواهد بود.

برجی اظهارداشت: این طرح از هزينه ‌هاي جمع‌آوري زباله كاسته و نيز در ايجاد اشتغال و توسعه پايدار بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: در اثر تفکیک زباله در مبدا دستاوردهای همچون افزایش درجه خلوص زباله و تولید کمپوست مرغوب تر، استفاده از زباله های خشک ارزشمند به عنوان ماده اولیه در کارخانجات و پائین آوردن میزان دفع زباله و بهره برداری مناسب تر از محل دفن حاصل می شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان اذعان داشت: از دیگر مزیت ها می توان به بالا بردن کیفیت و راندمان در موارد زیست محیطی، بهداشتی، اقتصادی، حفظ منابع و انرژی، ارتقا سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زائد جامد و ترویج روحیه صرفه جویی را نام برد.

وی یادآورشد: بهبود شرایط بهداشتی، کاهش آلودگی های ناشی از تولید زباله و حفظ محیط زیست، صرف جویی در مصرف منابع طبیعی با بازگشت مواد قابل زائد جامد و نظافت شهری، بهینه سازی شیوه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت شهری، صرفه جویی در هزینه های جمع آوری و حمل و نقل زباله، کمک به اقتصاد کلان کشور و ایجاد زمینه های اشتغال و جذب سرمایه های بخش خصوصی از مزیت های مهم این طرح است.