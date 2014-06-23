روایت جالب مدیرکل دفتر امور چاپ از نمایشگاه چاپ تبریز و کامپیوترهای وزارت ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه دوره آموزش اپراتوری ماشین‌آلات چاپ SM74 که به همت اتحادیه چاپخانه‌داران تهران و با همکاری موسسه «بازدید» برگزار شده بود، عصر روز یکشنبه 1 تیرماه با حضور محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل این اتحادیه برگزار شد.

در این مراسم محمودرضا برازش مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: هفته گذشته با کمیسیون فرهنگی مجلس و امروز (1 تیر) هم با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جلسه‌ای در خصوص وضعیت چاپ کشور و لزوم توجه بیشتر به این صنعت داشتیم. یکی از مسائلی که وزیر ارشاد خیلی بر آن تاکید دارد، ارتقای سطح دانش چاپ و بعد مسائل دیگر است.

وی افزود: آقای وزیر می‌گفت ما در ایران بعضی اوقات روی بسته‌های چاپی کالاهایی که صادر می‌کنیم، غلط‌های املایی و انشایی هم در درج عناوین محصولات صادراتی داریم؛ خُب معلوم است که آن شرکت خارجی که این کالا را دریافت می‌کند، با خودش می‌گوید وقتی تولیدکننده این محصول اسم آن را هم درست نمی‌تواند بنویسد، دیگر معلوم است که محصولش چه معایبی می‌تواند داشته باشد.

برازش سپس با تاکید بر لزوم وجود یک سیستم جامع اطلاع رسانی در حوزه صنعت چاپ کشور، گفت: اگر ما بتوانیم آمار دقیقی از وضعیت فعلی صنعت چاپ کشور داشته باشیم، آن وقت است که می‌توانیم برای آن برنامه‌ریزی کنیم. جالب است که شما بدانید هیچکدام از کامپیوترهای وزارت ارشاد که ما با آنها کار می‌کنیم، درایور ندارند و usb های آنها بسته است و امکان نصب فلش و موارد مشابه را ندارند که البته گفته‌اند این به خاطر جلوگیری از ویروسی شدن آنها است!

وی افزود: هفته قبل اولین جلسه شورای آموزش و پژوهش را در حوزه چاپ برگزار کردیم و امیدواریم با پیشنهادهای خوبی که اعضای شورا که از پیشکسوتان و جوانان تشکیل شده، ارائه می‌کنند، مقداری بتوانیم کار را جلو ببریم. البته پیشنهادها باید مدون باشد.

مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سپس با اشاره به مشاهدات خود از بازدید از نمایشگاه چاپ تبریز که هفته گذشته برگزار شده است، گفت: متاسفانه نمایشگاه خوبی نبود. فضای آن بسیار کوچک و در حد 1500 متر بود. من که به اتفاق آقای وصفی از نمایشگاه دیدن می‌کردیم، به غرفه‌ای رفتیم و دیدیم که خانمی که در غرفه نشسته است، زمانی طولانی با موبایل شخصی‌اش صحبت می‌کند و اصلاً توجه نداشت که ممکن است ما بازدیدکننده باشیم و احیاناً سوالی از ایشان داشته باشیم!

برازش در ادامه افزود: یک غرفه دیگر رفتیم که متعلق به یک نشریه بود. درون غرفه دو آقا نشسته بودند. من پرسیدم مدیرمسئول این نشریه کیست؟ این به آن نگاه کرد و آن به این نگاه کرد و گفتند: نمی‌دانیم، به ما گفته‌اند 4 روز اینجا باشید که غرفه خالی نباشد!

وی با بیان اینکه اولین شرط مدیریت داشتن اطلاعات است، از اینکه به گفته او تنها اطلاعات بسیار اندکی از صنعت چاپ کشور به صورت مدون در دفتر امور چاپ موجود است و البته او میراث دار این معضل است نه به وجود آورنده آن، اظهار تاسف کرد و گفت: من که آمدم به دفتر امور چاپ، همه می‌پرسیدند برنامه‌هایت چیست؟ من گفتم باید یک ماهی را در دفتر امور چاپ باشم بعد می‌توانم برنامه‌ تدوین کنم. من بعداً 6 برنامه تدوین کردم و به آقای وزیر دادم که ایشان هم از معاونت فرهنگی و پشتیبانی وزارتخانه خواست که از من برای اجرای این برنامه‌ها حمایت کنند.

مدیرکل دفتر امور چاپ تاکید کرد: قطعاً از صنف خواهم خواست که در آمارگیری در حوزه صنعت چاپ کشور به من کمک کنند.