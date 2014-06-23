باید به هنر نگاه بومی داشت/ لزوم تعامل مراکز فرهنگی و شرکت های بزرگ نفتی در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، مجید ملا نوروزی شامگاه یکشنبه در نشستی با اهالی هنر و اصحاب رسانه که در موزه معاصر اهواز برگزار شد، عنوان کرد: کشور ایران از تنوع های فرهنگی فراوانی برخوردار است به همین منظور در صورتی که به موزه های معاصر مستقر در استانها به عنوان سرمایه های فرهنگی کشور نگاه شود به طور حتم در این زمینه در جهان حرفی برای گفتن خواهیم داشت.



وی افزود: ما باید به هنر با نگاهی بومی بنگریم تا بتوانیم فعالیت های خود را در سطح جهانی عرضه کنیم. استان خوزستان داری تنوع فرهنگی چند هزار ساله است و پتانسیل های بسیاری برای مطرح شدن دربخش هنر های معاصر در اختیار دارد.



مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی کشور تصریح کرد: پدیده های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تاثر فراوانی بر روی فرهنگ هر منطقه می گذارد. تنوع فرهنگی موجود در کشور می تواند زمینه معرفی و شناساندن هنرهای تجسمی کشور به جهانیان را فراهم کند.



ملانوروزی با بیان اینکه، استان خوزستان دارای پتانسیل فرهنگی وسیعی مانند جنگ هشت ساله است که باید از این ظرفیت به درستی استفاده کرد، گفت: در صورتی که بتوانیم از هنرهای تجسمی موجود در کشور بهره ببریم به طور حتم در آینده شاهد حضور هنرمندان بین المللی در کشور و در مراکز استان ها خواهیم بود.



وی با اشاره به لزوم به ثبت رساندن شعائر فرهنگی در کشور اظهار کرد: در صورتی که بتوانی تعامل مناسبی را با شرکت های بزرگ نفتی و یا منطقه آزاد اروند در استان خوزستان فراهم کنیم به طور حتم بسیاری از خلع های بخش فرهنگ حل خواهد شد.



مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی کشور تصریح کرد: ما به دنبال تاسیس کانون های فرهنگی در مراکز استان ها هستیم زیرا با مستقر شدن این مراکز در استان ها هنرمندان بومی می توانند آثار خود را ارائه کنند و زمینه رشد و شکوفایی آن ها فراهم می شود و ما نیز می توانیم در جریان مشکلاتشان قرار بگیریم.

