پروژه ساخت استادیوم ورزشی 5 هزار نفری خرمشهر رو به اتمام است

سید جواد ادریس پور در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در بازدیدی که اخیرا به همراه نماینده مردم خرمشهر و مینوشهر در مجلس شورای اسلامی از استادیوم فوتبال در حال ساخت این شهر داشتیم خوشبختانه شاهد پیشرفت خوبی در تکمیل این پروژه بودیم.



وی افزود: حدودا 95 درصد این ورزشگاه پیشرفت فیزیکی داشته و فقط جاده های منتهی به استادیوم و محوطه های داخلی آن نیاز به آسفالت دارد.



رئیس شورای شهر خرمشهر تصریح کرد: با توجه به صحبت هایی که با پیمانکار در زمینه آسفالت شده است در آینده نزدیک آسفالت محوطه های داخلی و جاده های منتهی به ورزشگاه نیز انجام خواهد شد.



به گزارش خبرنگار مهر، استادیوم پنج هزار نفری خرمشهر در جاده خرمشهر به اهواز قبل از پلیس راه این شهر قرار دارد که توسط اداره نفت و گاز اروندان در حال ساخت است و بعد از اتمام آن و افتتاح قرار است در اختیار اداره ورزش و جوانان خرمشهر قرار بگیرد.