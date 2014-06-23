تجهيز 180 معبر ورودي به محدوده زوج و فرد به سيستم ثبت تخلفات/ امكان جريمه متخلفان از سال آينده

حجت الله بهروز در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اين مطلب افزود: در نيمه نخست سال آينده به طور حتم امكان جريمه خودروهاي غير مجازي كه در محدوده زوج و فردد تردد مي كنند فراهم می شود.

وي تصريح كرد: سیستم انتخابی برای کنترل مکانیزه محدوده زوج و فرد سیستم تشخیص پلاک خودروهاست و با این سیستم تمام پلاک‌های عمومی، خصوصی، مجاز و غير مجاز تردد در محدوده طرح به خوبی تفکیک و شناسایی خواهند شد و خودروهايي كه مجاز به ورود به محدوده طرح ترافیک نباشند تا 48 ساعت بعد از تخلف برگه‌های جریمه را درب منازلشان دریافت می کنند.

بهروز با بيان اينكه بودجه تحقق اين مهم امسال در اعتبارات شركت كنترل ترافيك پيش بيني شده گفت: به طور حتم با اجراي اين طرح ترددها در محدوده زوج و فرد از نظم بهتري برخوردار می شود و شاهد كاهش تخلفات خواهيم بود.

وي افزود: با کمک سیستم‌های هوشمند و نظارتی خوشبختانه مديريت و نظارت دقيق تر بر ترددها و ترافيك شهر امكان پذير شده و همچنين شاهد ايمن تر شدن معابر و كاهش تخلفات رانندگي بوده ايم.