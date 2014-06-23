مجوزی برای عرضه و یا فروش قلیان وجود ندارد/ آغاز مرحله دوم واکسیناسیون فلج اطفال

دکتر مرتضی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به رغم نبود این مجوز اما متاسفانه شاهد فعالیت غیر قانونی بسیاری از افراد در این زمینه هستیم.



وی با اشاره به پیگیری های انجام شده اظهار کرد: هر چند که کارهایی به منظور نظارت بر کارکرد این گونه مراکز انجام می شود و یا در مواردی تعدادی قلیان جمع آوری و یا شکسته می شوند اما این کار به تنهایی راه حل رفع مسئله نیست.



معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: با توجه به نبود مجوزی تحت عنوان عرضه و یا فروش قلیان، مراکز ذیربط در این خصوص همچون دایره اماکن با همراهی مجمع امور صنفی و دادگستری می توانند از ادامه کار این گونه مراکز جلوگیری و آنان را به ادامه کار در چارچوب های تعریف شده قهوه خانه ها تشویق کنند.



جعفری همچنین از پلمپ 10 مکان عرضه و فروش قلیان و جمع آوری 95 عدد قلیان توسط این واحد خبر داد.



آغاز مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال در آبادان و خرمشهر



معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان گفت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون فلج اطفال در شهرستانهای آبادان و خرمشهر از روز گذشته آغاز شد.



جعفری با اشاره به 54 هزار کودک جامعه هدف این طرح که زیر پنج سال سن دارند، افزود: از کل جمعیت هدف این طرح، 31 هزار نفر آنان در شهرستان آبادان و 23 هزار کودک نیز در خرمشهر واکسینه می شوند.



وی با اشاره به نحوه اجرای این طرح به صورت خانه به خانه اظهار کرد: در این راستا 229 تیم عملیاتی متشکل از 122 تیم عملیاتی در آبادان و 107 تیم نیز در خرمشهر این کار را به انجام می رسانند.



معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان تصریح کرد: در اجرای این طرح تمام کارکنان بهداشتی، درمانی، بهورزان و رابطان بهداشتی مشارکت دارند.



به گفته وی مرحله نخست این طرح از سوم تا پنجم خردادماه به اتمام رسید و مرحله دوم آن نیز تا چهارم تیرماه به انجام می رسد.



جعفری افزود: در 42 خانه بهداشت مناطق روستایی آبادان و در 40 خانه بهداشت روستایی خرمشهر کار واکسیناسیون کودکان انجام می شود.



تغییر رویکردها در سال جاری



معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان از تغییر رویکردهای واحد متبوعه خود در سال جاری خبر داد.



جعفری گفت: این تغییر رویکرد در خصوص ادارات مشارکت کننده در مباحث شورای سلامت اعمال می شود.



وی افزود: تنوع زمینه های مختلف بهداشتی اعم از روحی، روانی، سلامت شهروندی مشارکت بهتر و بیشتر دستگاههای اجرایی شهر به ویژه اعضای شورای سلامت را در این خصوص طلب می کند.



معاون بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان با اشاره به نامه های وارده از سوی برخی ادارات سطح شهر به این معاونت در خصوص وجود برخی معضلات بهداشتی اظهار کرد: آیتم های مد نظر واحد بهداشت، پس از دریافت و بررسی نامه ها اعلام و در دستور کار قرار می گیرد.

