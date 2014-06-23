به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی پاکزاد صبح دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس دفتر نخبگان آذربایجان شرقی اظهار داشت: کشور ایران در بحث فناوری‌های نو جزو برترین کشورهای دنیا است اما در بحث استفاده از این فناوری‌ها در صنعت و تولید در رده های پایینی قرار گرفته ایم.

وی ادامه داد: باید برای این امر راهکار مناسبی اندیشید که در شرایط کنونی بهترین کار حمایت از نخبگان و همچنین کاربردی کردن مباحث مطرح شده در دانشگاه ها و صورت عملی بخشیدن به آنهاست.

پاکزاد با اشاره به ضرورت حمایت بخش خصوصی از نخبگان گفت: نخبگان در بخش‌های مختلف تولید باید جایگاه ویژه‌ای داشته باشند و بخش خصوصی ما سرشار از توانمندی نخبگان باشد.

وی افزود: شرکتهای دانش‌بنیان یکی از بسترهای حضور نخبگان است و امیدواریم بنیاد نخبگان فراتر از حمایت‌های شخصی، زمینه فعالیت نخبگان در حوزه تولید را فراهم کند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه باید برنامه های مناسبی اجرایی داشته باشیم گفت: در کنار کار نخبگان و حمایت از آن ها باید برنامه‌های کاربردی و اجرایی نیز داشته باشیم زیرا این امر سبب اثرگذاری نخبگان در امور جامعه می شود.

معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان نیز در این مراسم استفاده از ظرفیت نخبگان برای خدمت موثر به کشور را ضروری دانست و گفت: توانمندسازی و ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد ارتباط صحیح با نخبگان از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بنیاد در سال جاری است.

سید حسن حسینی با تاکید بر تشکیل شرکت‌های دانش‌بنیان افزود: اعتبار و تسهیلاتی که برای حمایت از این شرکت‌ها در نظر گرفته شده باید دارای بازدهی بوده و به چرخه فعالیت‌های اقتصادی برای رونق بخشیدن به عملکرد شرکت‌های دانش بنیان بازگردد.

وی با اشاره به ایجاد صندوق نوآوری و شکوفایی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری افزود: مقررات‌زدایی و تسهیل در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان از اهداف و رویکردهای ایجاد این صندوق‌ها در کشور است.

گفتنی است در این مراسم مهرداد امامی به عنوان رییس جدید دفتر نخبگان آذربایجان شرقی معرفی و از تلاش‌های محمد رضایی در این سمت قدردانی شد.

