20 هزار واحد صنفی فعال در استان ایلام وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یارالله نصیری صبح دوشنبه در جمع اصناف استان اظهار داشت: حدود 21 هزار واحد صنفی در سطح استان داریم که حدود 20 هزار از این واحدها در حال حاضر فعال هستند.

نصیری اظهار داشت : عمده مشکلی که واحدهای صنفی دارند، کوچک بودن سطح فعالیت ها است و اینکه تعدد اصناف و کمبود سرانه طرف تقاضا است.

وی ادامه داد: برنامه هایی که ما در دست اجرا داریم ساماندهی اصناف و تامین نقدینگی اصناف است و شفافیت مالی در کنار نظارت هدفمند است.

نصیری افزود: حدود 138 اتحادیه در صنف های مختلف فعالیت می کنند.

نصيري فرش دستباف استان ايلام را به عنوان يكي از قابليت هاي خوب بخش مشاغل خانگي توصيف و اظهار داشت: اطلاعات 14 هزار بافنده فرش در بانك اطلاعاتي سازمان موجود است و براساس آخرين آمار استخراج شده در پايان سال گذشته، نزديك به هفت هزار مترمربع توليد فرش اين استان روانه بازارهاي مصرف خصوصا بازار صادرات كشورهاي اروپايي شده است.

وی تصریح کرد: در بخش معادن نيز 740 نفر مشغول به فعاليت هستند كه سالانه بيش از 9 ميليون تن مواد معدني از معادن اين استان استخراج مي شود و عمده اين مواد در گروه مصالح ساختماني مانند گچ، آهك، لاشه و مالون و ... قرار دارند.