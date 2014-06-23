دستگاه های متولی توجه بیشتری به مشکلات فرهنگی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جواد رئوف سیدنژاد صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: متاسفانه مسائل فرهنگی کشور از مجلس گرفته تا درون دستگاه های اجرایی استان و شهرستان ها مهجور مانده است و نیازمند است که تمامی دستگاه های فرهنگی در این زمینه همت بیشتری داشته باشند تا بتوانیم شاهد نتایج مطلبوبی در این حوزه باشیم.

وی با اشاره به برخی از برنامه های فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اظهار داشت: برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم در استان یکی از برنامه های مهم فرهنگی این اداره در حوزه فرهنگ قرآنی است که تعداد متسابقین ما در سال 90 زیر هزار نفر بوده ولی با توجه به کارهایی که انجام شده این تعداد در سال 92 به 43 هزار و 163 نفر رسید.

حجت الاسلام رئوف سید نژاد افزود: این موضوع نشان می دهد که رشد قرآنی در استان صورت گرفته است و دستگاه های فرهنگی توانسته اند در این حوزه برنامه های خوبی را اجرا کنند.

وی در خصوص برنامه تربیت حافظان قرآن در استان تصریح کرد: در این حوزه در سال 91 توانسته ایم 1600 نفر را تربیت کرده ایم که این عدد در سال 91، حدود 66 هزار و 602 و در سال 93 تا به الان بیش لز 24 هزار نفر ثبت نام کرده انند که ادامه روند ثبت نام تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان طرح سوگواره یاس نبوی و آرامش بهاری را از دیگر برنامه های فرهنگی این اداره کل اعلام کرد و تاکید کرد: باید اعتبارات در مباحث فرهنگی بیشتر شود به طوری که برای اجرای مسابقات قرآنی در سال 91 هزینه حدود 40 میلیون ریال و در سال 92 نیز 50 میلیون ریال پرداخت شد و این واقعا اعتبار بسیار کمی است.

وی با بیان اینکه برنامه ریزی فرهنگی با دید بهتری در استان انجام گیرد، عنوان داشت: باید تلاش شود در بحث اعتبارات برنامه ریزی های بهتری انجام گیرد و اجرا شود بخصوص در ایام ماه رمضان نمی توان با اعتبارات کم برنامه های خوبی را اجرا کرد و مجبوریم کیفیت ها را پایین بیاوریم و در این حوزه به یک نگاه ویژه نیازمندیم.