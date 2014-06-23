به گزارش خبرنگار مهر، تاکنون کمیته ملی المپیک اعزام 20 رشته به هفدهمین دوره بازیهای آسیایی را قطعی و نهایی اعلام کرده است. این رشتهها بیشتر رشتههایی هستند که ورزشکاران آنها جزو مدال آوران این بازیها بوده و شانس بسیار بالایی برای کسب مدال در اینچئون هم دارند.
طبیعی است که رشتهای مانند تنیس روی میز جایگاهی در میان این 20 رشته اعزامی ندارد. البته مسئولان کمیته ملی المپیک در یکی از نشستهای اخیر خود در رابطه با این رشته و در کل رشتههایی که در گروه سوم قرار دارند و شانسی هم برای مدالآوری ندارند به این نتیجه رسیدند که اعزام حداقلی آنها به اینچئون را در برنامه داشته باشند. البته این تصمیمی است که نهایی شدن که منوط به جلسات آتی و حتی نشست با وزارت ورزش و جوانان شده است.
رئیس فدراسیون تنیس روی میز اما قصد پیشدستی در این زمینه دارد و میخواهد طی ملاقاتی با نصرالله سجادی، معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، رایزنیهای لازم برای اعزام ورزشکاران این رشته به بازیهای آسیایی را انجام دهد تا خیالش از این بابت راحت شود. البته سجادی در حال حاضر به عنوان یکی از نمایندگان وزارت ورزش و جوانان در برزیل به سر می برد اما زارع پور به دنبال این است که بلافاصله پس از بازگشت وی، این ملاقات را داشته باشد.
این در حالی است که چندی پیش محمد زارعپور طی گفتگو با مهر اعلام کرد طبق نشستهایی که با مسئولان ورزش داشتیم، اعزام پینگپنگبازان به بازیهای آسیایی قطعی است. در عین حال وی تاکید کرده بود که تصمیم نهایی با کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان است و ما هم تابع تصمیمات این دو نهاد هستیم.
به گزارش مهر، پینگپنگبازان جزو ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی گوانگجو بودند اما نتوانستند در این بازیها نتایج ایدهآلی کسب کنند.
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