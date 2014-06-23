50 درصد سطح زیر کشت برنج لرستان مربوط به شهرستان دورود است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین احمدی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش نرخ بیکاری و توجه به پیامدهای این معضل اجتماعی در شهرستان دورود گفت: حل مشکلات مردم شهرستان نیازمند حمایت و نگاه ویژه دولت است.

وی با بیان اینکه شهرستان دورود 180هزار نفر جمعیت دارد عنوان کرد: بخش مرکزی و سیلاخور این شهرستان از نظر توریستی، کشاورزی و اقتصادی ظرفیت های مناسبی دارد که در صورت حمایت و توجه دولت می تواند منبع در آمدی مناسبی برای مردم این منطقه باشد.

سرپرست فرمانداری شهرستان دورود افزود: 50 درصد سطح زیر کشت برنج استان لرستان مربوط به شهرستان دورود است و این نشان از ظرفیت و موقعیت ویژه این شهرستان در بخش کشاورزی دارد.

احمدی همچنین با اشاره به نرخ 31 درصدی بیکاری در شهرستان دورود گفت: راه اندازی واحدهای تولیدی و صنعتی شهرستان درود به عنوان قطب صنعتی استان می تواند راهگشای خوبی در حل مشکل بیکاری جوانان این شهرستان باشد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت شرکت صنایع غذایی گهر دورود گفت: به دلایل وجود برخی از موانع حقوقی متاسفانه این مجتمع به حال خود رها شده که بهره برداری از آن نیازمند حمایت و پیگیری های نماینده مردم دورود و دولت تدبیر و امید است.