علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حفظ و حراست از جمعیت دامی و نظارت بر بهداشت تولیدات دامی انجام میشود، از وجود 70 هزار راس دام سنگین و 700 هزار راس دام سبک در نیشابور خبر داد.
وی سلیمانی در خصوص وضعیت بغرنج تولیدکنندگان طیور تصریح کرد: ما نیز معتقد به کمتر شدن دست واسطهگران بین چرخه تولید و مصرف هستیم و الان در حق مرغدار اجحاف میشود طوری که کشتارکن مرغ که زحمت کمتری در تولید مرغ متحمل میشود بیشترین سود را از این فرآیند میبرد.
این مقام مسئول محلی افزود: بیماری جدیدی بعد از توفانهای اخیر در کشور وارد شده که نام آن لنپی اسکین (تاول پوست) مخصوص دام سنگین است.
سلیمانی ادامه داد: بر اثر این بیماری یک سری تاولهایی مثل آبله در سر و گردن دام میزند که سبب قطع شیر و تب 41 درجه دام میشود.
وی با بیان اینکه تاکنون در کانونهای دامی نیشابور بیماری لنپی اسکین(تاول پوست) مشاهده نشده است، تصریح کرد: بیماری از طریق گزش حشرات به دام منتقل میشود و راهحل آن سمپاشی دامداری و تیمار دامهای آلوده میشود و اگر دامی مبتلا شود باید هم خود دام کشتار و هم گوشت آن سوزانده شود.
این مقام مسئول محلی با اشاره به اینکه تب برفکی در سال 91 خسارات زیادی به دامداران نیشابور وارد کرد، یادآور شد: البته امسال بیماری در سطح شهرستان وجود نداشته است.
نظر شما