اصولگرایان برای انتخابات مجلس به اجماع خواهند رسید

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اصولگرایان تا این لحظه برنامه مدونی ندارند، تصریح کرد: زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده اما به زودی در خصوص اجماع اصولگرایان برنامه ریزی خواهد شد.

وی افزود: اصولگرایان به طور حتم به اجماع خواهند رسید.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسیدن به یک لیست واحد برای اصولگرایان لازم و ضروری است.

زاکانی در خصوص فعالیت های اقتصادی چند ماه دولت نیز گفت: برای اظهار نظر زود است باید به دولت زمان داده شود و سپس نتیجه گیری کرد.

وی افزود: باید برای آنها دعا کنیم که کار کنند سپس نظر بدهیم.