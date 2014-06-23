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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۲۳

زاکانی در گفتگو با مهر:

اصولگرایان برای انتخابات مجلس به اجماع خواهند رسید

اصولگرایان برای انتخابات مجلس به اجماع خواهند رسید

شیراز - خبرگزاری مهر: نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: اصولگرایان برای انتخابات مجلس به طور حتم به اجماع می رسند اما هنوز زمان باقی است.

علیرضا زاکانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اصولگرایان تا این لحظه برنامه مدونی ندارند، تصریح کرد: زمان زیادی تا انتخابات باقی مانده اما به زودی در خصوص اجماع اصولگرایان برنامه ریزی خواهد شد.

وی افزود: اصولگرایان به طور حتم به اجماع خواهند رسید.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رسیدن به یک لیست واحد برای اصولگرایان لازم و ضروری است.

زاکانی در خصوص فعالیت های اقتصادی چند ماه دولت نیز گفت: برای اظهار نظر زود است باید به دولت زمان داده شود و سپس نتیجه گیری کرد.

وی افزود: باید برای آنها دعا کنیم که کار کنند سپس نظر بدهیم.

کد مطلب 2317578

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