محمد مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عشایر شهرستان در زمان میانبند (زمان میان ییلاق و قشلاق) به حومه نیشابور میروند، افزود: نیشابور دارای 65 کیلومتر ایلراه عشایری در کوههای برکشاهی، بقیع، محمدبیک و کلیدر است.
وی ادامه داد: بارندگیهای تند و سیلآسای بهار موجب تخریب 11 کیلومتر از ایلراههای برکشاهی و برخی مناطق دیگر این شهرستان شد تا جایی که سنگهای بزرگ در ایلراهها فرود آمد.
مسلمی یادآور شد: با هماهنگی اداره راه و شهرسازی، لودر این اداره به محل راههای آسیبزده اعزام و به اندازه 11 کیلومتر معبرگشایی شد.
به گفته وی، چون زمان حادثه مقارن با کوچ عشایر شده بود و برای انتقال خودروهای سنگین از ادارهکل عشایر استان که سرعت کمی برای تردد دارند باید کفی گرفته میشد و زمانبر بود ما از اداره راه و شهرسازی نیشابور کمک گرفتیم.
رئیس دفتر امور عشایر مدیریت جهاد کشاورزی نیشابور عنوان کرد: در گذشته اعتبارات بین 150 تا 200 میلیون ریال از استان برای این موضوع اختصاص مییافت اما کمبود اعتبارات سبب شده است که دیگر مبلغی اختصاص ندهند هر چند خودروهای سنگین ادارهکل عشایر به محلهای مورد نظر اعزام میشوند.
مسلمی با اشاره به اینکه این اداره با دادن دام امانی و تسهیلات کوتاهمدت برای خرید علوفه به عشایر کمک میکند، اظهارکرد: ایجاد شرکت توزیع آرد، توزیع کپسول گاز، اعطای حدود صد میلیون کمک بلاعوض برای ایجاد انبار ذخیره علوفه از محل اعتبارات حوادث غیر مترقبه و در اختیار گذاشتن مالکیت شرکت به عشایر با نام شرکت ذخایر انقلاب از دیگر اقدامات این اداره برای عشایر شهرستان است.
نظر شما