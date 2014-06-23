ضرورت ایجاد و تحکیم روابط علمی میان سازمان های اجرایی و مراکز علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی صبح دوشنبه در اولین جلسه مجمع مشورتی استان آذربایجان شرقی با دانشگاهیان اظهار داشت: از اهداف این مجمع بررسی های جامع از موانع و مشکلاتی که در خصوص اعتلای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی استان و کوشش در تهیه راهبردهای مناسب برای از میان برداشتن مشکلات موجود و تامین پشتوانه فکری دوران تدبیر و امید کشوراست.
وی ادامه داد: انتظار میرود این مجمع با بهرهگیری از سرمایه ارزشمند تجربیات و نظرات صاحبنظران و با تکیه بر اطلاعات کامل واحدهای اجرایی، مسایل مختلف استان را به دقت رصد کرده و راههای منطقی و منسجمی برای گشودن گرههای توسعه استان ارائه کند.
پورمحمدی افزود: با تشکیل و فعالیت مجمع مشورتی آذربایجان شرقی از این بعد رابطه علمی و تحقیقاتی بین سازمانهای اجرایی و مراکز علمی استان گسترش خواهد یافت و بر این اساس نقش دانشگاهیان در مدیریت اجرایی پررنگتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه باید منتظر روی کار آمدن جوانان در سمت ها اجرایی باشیم، گفت: در صورتی که جوانان و دانشجویان وارد کارهای اجرایی شوند می توان شاهد پیشرفت در عرصه های گوناگون باشیم زیرا جوانان همراه خود انرژی و نشاط را وارد کارهای اجرایی می کنند.
رئیس دانشگاه تبریز در ادامه با بیان اینکه ما باید نقش و جایگاه واقعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را به جامعه بشناسانیم، تصریح کرد: باید از ظرفیتهای دانشگاه در توسعه همه جانبه کشورمان در عرصه های مختلف استفاده گردد و به بیان دیگردانشگاه در خدمت جامعه باشد.
اساسنامه مجمع مشورتی استان آذربایجان شرقی در 12 ماده و سه تبصره تهیه شده که استاندارآذربایجان شرقی، رییس و رییس دانشگاه تبریز نائب رییس این مجمع است.
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