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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۵

4 هزار ورزشکار در رودسر ساماندهی شدند

4 هزار ورزشکار در رودسر ساماندهی شدند

رودسر - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره ورزش وجوانان رودسر از ساماندهی چهار هزار ورزشکار در سه ماه نخست امسال در این شهرستان خبر داد و گفت: جذب این تعداد ورزشکار نسبت به مدت مشابه پارسال 25 در صد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مودبی افزود: این تعداد ورزشکار در 11 مکان ورزشی روباز و سر پوشیده در قالب 20 هیئت ورزشی به تمرین مشغو ل هستند.

به گفته وی این شهرستان پس از شهرستان های رشت و انزلی مقام سوم را از حیثت ساماندهی ورزشکاران به خود اختصاص داده است.

مودبی ادامه داد:  طی این مدت 70 ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی از این شهرستان به مسابقات استانی و کشوری اعزام شده اند.

وی همچنین از ساخت سالن ورزشی چند منظوره در روستای چینی جان با اعتبار اولیه 730 میلیون ریال در سال جاری خبر داد و مدت زمان اجرای آن را 24 ماهه اعلام کرد.

کد مطلب 2317606

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