4 هزار ورزشکار در رودسر ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مودبی افزود: این تعداد ورزشکار در 11 مکان ورزشی روباز و سر پوشیده در قالب 20 هیئت ورزشی به تمرین مشغو ل هستند.

به گفته وی این شهرستان پس از شهرستان های رشت و انزلی مقام سوم را از حیثت ساماندهی ورزشکاران به خود اختصاص داده است.

مودبی ادامه داد: طی این مدت 70 ورزشکار در رشته های مختلف ورزشی از این شهرستان به مسابقات استانی و کشوری اعزام شده اند.

وی همچنین از ساخت سالن ورزشی چند منظوره در روستای چینی جان با اعتبار اولیه 730 میلیون ریال در سال جاری خبر داد و مدت زمان اجرای آن را 24 ماهه اعلام کرد.