طرح ضیافت الهی ماه رمضان در بقاع متبرکه زنجان برگزار می شود

حجت الاسلام علی باقری در گفتگو با خبرنگار مهر، ماه رمضان را ماه دعا و نیایش اعلام کردوافزود: این ماه فضایل زیادی داردو در این راستا برنامه های خاصی توسط سازمان پیش بینی شده است تا مردم بتواند از فضیلتهای این ماه مبارک استفاده کنند.

وی اظهار داشت: قرآن برای هدایت انسان‏ها در ماه مبارک رمضان نازل شده و تلاوت آن فضیلت بسیار زیادی دارد.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت:ماه رمضان به عنوان بهار قرآن یاد شده است و در این ماه خداوند این توفیق بزرگ را به بندگانش داده بنابراین باید از این فرصتها به نحو احسن استفاده کنیم.

حجت السلام باقری گفت: طبق سنوات گذشته این سازمان برنامه های خود را در مساجد و بقاع متبرکه برگزار می کند.

وی با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی اظهار داشت: در این راستا این سازمان در بقاع متبرکه و امامزادگان فضایی را برای رازو نیایش مردم فراهم کرده است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در این ماه برنامه ها در این سازمان طوری تدوین شده که همه مردم به خصوص جوانان بتوانند از برنامه های معنوی و فرهنگی استفاده کنند.

حجت الاسلام باقری به برنامه هایی که در ماه رمضان اجرا خواهد شد اشاره کردو افزود: برپایی خیمه های معرفت، برگزاری جمع خوانی قرآن کریم، برپایی گفتمان های دینی از برنامه های شاخص این سازمان می باشد.

وی تاکید کرد: برای بانوان احکام، کلاس‌های قرائت و ترتیل‌خوانی قرآن کریم، مباحث تفسیری و اخلاقی برای جوانان و نوجوانان ،دوره‌های قرائت و آموزش حفظ قرآن و مفاهیم قرآنی، داستان‌های قرآنی در نظر گرفته شده است.

مدیر کل سازمان اوقاف و امور خیریه استان زنجان گفت: در حسینیه اعظم زنجان جمع خوانی قرآن کریم ار اول رمضان ساعت6 بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام باقری یاد آورشد: در سطح استان زنجان هزار و 507 مسجد، حسینیه و تکیه فعال وجود دارد.

وی گفت: در حال حاضر بیش از 120 بقعه متبرکه در زنجان وجود دارد.