حمایت جمیل کرزای از مواضع عبدالله/ تظاهرات روحانیون افغانستان در اعتراض به تنش های انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های افغان گزارش دادند که جمیل کرزای رهبر حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان حمایت خود را از موضع عبدالله عبدالله از تیم اصلاحات و همگرایی در قبال تقلب‌ های انتخاباتی اعلام کرد.



رهبر حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان که از بستگان کرزای بوده، معتقد است که تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله با به دست آوردن اکثریت آرا برنده این دور انتخابات بوده و هست.



حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان ضمن قدردانی از مشارکت گسترده مردم در انتخابات تاکید کرده است که عده ای از خائینین ملی و تاریخی کشور در پی آن هستند تا با اراده و سرنوشت مردم بازی کنند.



در بخشی از این اطلاعیه آمده است: این خائینین با مهندسی منظم در همکاری با دوستان قسم خورده خود نتایج انتخابات را با تقلب گسترده در سراسر کشور به بحران و بن‌ بست کشانده اند.



در بخشی از این اطلاعیه تاکید شده است که حزب همبستگی ملی جوانان بار دیگر به دشمنان دموکراسی و وحدت ملی هشدار می دهد که بگذارند مردم سرنوشت خود را به دست خود نه از راه تقلب و خیانت رقم بزنند.



حزب همبستگی ملی جوانان افغانستان به رهبری جمیل کرزای در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری از نامزدی عبدالله عبدالله حمایت کرده است.



خبر دیگر اینکه شورای علما و روحانیون افغانستان در پی تنش های اخیر انتخاباتی گردهمایی گسترده ای را درباره تنش های اخیر انتخاباتی کشور در کابل برگزار می کنند.



گردهمایی شورای علما و روحانیون افغانستان در حالی برگزار می شود که در دو روز گذشته صدها نفر از مردم شهرهای کابل و هرات با شعارهای "امرخیل خیانت می کند، کرزای حمایت می کند" دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند.



طرفداران عبدالله عبدالله نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان شنبه گذشته نیز در حمایت از این نامزد انتخاباتی و در اعتراض به بروز تقلب در دور دوم انتخابات در روز 14 ژوئن به خیابانهای شهر کابل آمدند.



طرفداران عبدالله که در اعتراض به نحوه شمارش آرا به خیابانها آمده بودند به سوی کمیسیون های انتخاباتی پیش رفتند.



این تظاهرات پس از آن برگزار شد که عبدالله چهارشنبه گذشته کمیسیون های انتخاباتی را به تقلب متهم کرد و هرگونه همکاری را با نهادهای انتخاباتی به حالت تعلیق درآورد.



در همین رابطه تیم اصلاحات و همگرایی در اقدامی تازه مدارک "تقلب سازمان‌ یافته" رئیس دبیرخانه کمیسیون انتحابات را افشا کرد.