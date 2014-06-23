ایجاد 100 هزار شغل برای فرزندان بازنشستگان ساتا/ پرداخت 150 هزار وام توانمندسازی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرتیپ 2 بازنشسته سید علی محتشمیان روز یکشنبه در نشست خبری افزود: موسسه توانمندسازی یکی از موسساتی است که سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ایجاد کرده است که با رویکرد ایجاد اشتغال و حفظ منزلت اجتماعی بازنشستگان فعالیت می کند.

به گفته وی پرداخت وام توانمندسازی، ارائه سهام، ارتقای سطح کیفیت معیشت بازنشستگان، استفاده از مشارکت و سرمایه گذاری آنها و رفع مشکلات بازنشستگان از جمله اقداماتی است که در موسسه توانمندسازی پیگیری می شود.

مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح گفت: سازمان نیروهای مسلح در حال حاضر حدود 700 هزار بازنشسته دارد که برای افزایش سطح رفاه و معیشت آنها اقدامات زیادی انجام می دهد و همچنین طرح های سرمایه گذاری مشارکت پذیر را با کمک خود بازنشستگان انجام می دهد.

محتشمیان از جلب اعتماد و جلب مشارکت حداکثری بازنشستگان خبر داد و گفت: اولین هدف ما ارتباط و شناسایی نیازهای بازنشستگان است و در این راستا اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از فرزندان بازنشستگان ساتا بیکار هستند، گفت: کاهش استراتژیک هزینه ها در جهت ایجاد اشتغال فرزندان به وجود می آید و بدین منظور از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری طی سه سال قصد داریم 100 هزار شغل ایجاد کنیم که بدین منظور 10 تا 15 هزار میلیاردتومان باید سرمایه گذاری شود.

مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح گفت: این اعتبار از طریق فعالیت های اقتصادی موسسه و همچنین جلب مشارکت جامعه هدف فراهم خواهد شد که امیدواریم طی مدت زمان در نظر گرفته شده به آن دسترسی پیدا کنیم.

وی در مورد سهام واگذار شده به بازنشستگان گفت: این سهام در سه بخش به بازنشستگان واگذار شد که یکی از آن بابت حق پرداخت حق عضویت موسسه از سوی بازنشستگان بود که در مقابل به آنها سهام بورس واگذار کردیم و بخشی دیگر نیز مطالبات سنواتی آنها بود که در قالب سهام پرداخت شد و بخش سوم نیز برای هر نفر بازنشسته 160 هزار تومان بیشتر از حق عضویت سهام به آنها ارائه شد و در حال حاضر بازنشستگان نیروهای مسلح سهامداران واقعی این موسسه هستند.

محتشمیان از پرداخت وام معیشت به 150 هزار بازنشسته خبر داد و گفت: تاکنون 40 هزار بازنشسته نیز وام توانمندسازی دریافت کرده اند.

وی در خصوص ارائه سبد جهیزیه و لوازم آموزشی برای فرزندان بازنشستگان نیز گفت: در حال حاضر سالیانه 30 هزار ازدواج در جامعه هدف خود داریم که در برخی موارد بازنشستگان برای تامین جهیزیه دغدغه فکری دارند و هدف ما این است که با در نظر گرفتن جهیزیه ای قابل قبول و مناسب دغدغه های فکری خانواده ها را کم کنیم و همچنین بر اساس تعاملی که با فرزندان و خانواده ها داریم در جهت شناساندن فرهنگ اصیل ایرانی و حفظ منزلت پدر بسته های آموزشی با آرم ساتا در اختیار فرزندان بازنشستگان قرار دهیم.

محتشمیان در مورد وام توانمندسازی گفت: این وام با توجه به تبحر و تخصص بازنشستگان در کارآفرینی تعلق می گرفت که در این راستا پرداخت وام را به سرمایه گذاری مشارکت پذیر تبدیل کردیم که از مشارکت خود بازنشستگان استفاده خواهیم کرد و همچنین با توجه به اینکه در حال حاضر 200 تعاونی در سراسر کشور از سوی بازنشستگان فعالیت می کنند یکی یکی آنها را شناسایی و در جهت رفع مشکلات آنها اقدام خواهیم کرد.

مدیرعامل موسسه توانمندسازی بازنشستگان نیروهای مسلح در مورد پروژه های موسسه که در سال گذشته ارائه شد، گفت: سال گذشته 128 پروژه ارائه شد که 12 پروژه دارای ارزش اقتصادی و مناسب با ظرفیت موسسه تشخیص داده شد و در نهایت 4 پروژه به نتیجه رسیده و اجرایی خواهند شد.

به گفته وی بر اساس برنامه ریزی های انجام شده قصد داریم 20 تا 30 درصد ظرفیت مراکز خودمان را به اشتغال فرزندان بازنشستگان اختصاص دهیم و همچنین با همکاری سازمان فنی و حرفه ای، تعدادی از این فرزندان را در رشته های خاص توانمند خواهیم کرد و دنبال این قانون هستیم که ظرفیت های خود مجموعه را به فرزندان بازنشستگان اختصاص دهیم.