1100 بانوی نقش آفرین جنگ در مازندران شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر،گلی کهنسال صبح دوشنبه در نشست کمیته بانوان اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشها دفاع مقدس مازندران افزود: بانوان استان در دوران دفاع مقدس همپای مردان در این دوران نقش آفرینی می کردند و حضور برجسته ای در هشت سال دفاع مقدس داشتند.

وی با اشاره به شناسایی بانوان فعال در دوران دفاع مقدس از شناسایی هزار و 191 بانویی که بطور مستمر در دوران دفاع مقدس حضور داشتند، خبر داد.

وی با عنوان اینکه این آمار با همکاری، جهاد سازندگی، هلال احمر و حوزه های مقاومت بسیج استان بدست آمده است، تصریح کرد: شناسایی بانوان فعال در عرصه دفاع مقدس استان ادامه دارد.

کهسال یادآور شد: بخشی از آمار مربوط به بانوانی است که به کار پرستاری و امدادگری در مناطق عملیاتی مشغول بوده اند.

وی همچنین به حضور خبرنگار زن مازندران در دوران دفع مقدس اشار و اضافه کرد: بخش اعظم بانوان استان در پشت جبهه، پشتیبانی جنگ را عهده دار بودند.

کهنسال بیان داشت: زان پشتیبان جنگ در پشت جبهه ها در تهیه لباس گرم، بسته بندی غذا، خشکبار، پخت انواع مربا و خیاطی فعالیت داشتند.