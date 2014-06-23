1800 فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی گیلان رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی ظهر دوشنبه در جلسه فرمانداری رودسر با اشاره به ارجاع پنج هزار و 400 فقره پرونده تخلف صنفی سه ماهه نخست امسال به این سازمان در استان اشاره کرد و افزود: بیشترین حجم این میزان پرونده مربوط به خرداد ماه سال جاری با تعداد هزار و 800 فقره بوده است.

وی اظهارداشت: در این ارتباط 20 میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان در نظر گرفته شده که این تخلفات در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، احتکار و تخلف عدم درج قیمت بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: این تخلفات در بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز بوده است.

وی افزود: با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گشت های مشترک از واحدهای صنفی طی هماهنگی لازم با دستگاههای مرتبط به صورت شیفت صبح و عصر دایر است.

قشلاقی با اشاره به در پیش بودن ایام ماه مبارک رمضان از اجرای گشت ویژه ( طرح ضیافت ) به منظور نظارت و رسیدگی بر اقلام پر مصرف ( شامل گوشت و لبنیات) خبر داد و یادآورشد: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.