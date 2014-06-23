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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۳

در خرداد ماه امسال:

1800 فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی گیلان رسیدگی شد

1800 فقره پرونده تخلف صنفی در تعزیرات حکومتی گیلان رسیدگی شد

رودسر - خبرگزاری مهر: مدیرکل تعزیرات حکومتی گیلان از رسیدگی هزار و 800 فقره پرونده تخلف صنفی طی خرداد ماه سال جاری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا قشلاقی ظهر دوشنبه در جلسه فرمانداری رودسر با اشاره به ارجاع پنج هزار و 400 فقره پرونده تخلف صنفی سه ماهه نخست امسال به این سازمان در استان اشاره کرد و افزود: بیشترین حجم این میزان پرونده مربوط به خرداد ماه سال جاری با تعداد هزار و 800 فقره بوده است.

وی اظهارداشت: در این ارتباط  20 میلیارد ریال محکومیت برای متخلفان در نظر گرفته شده که این تخلفات در زمینه گرانفروشی، کم فروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، احتکار و تخلف عدم درج قیمت بوده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی گیلان گفت: این تخلفات در بخش کالا و خدمات، بهداشت، دارو و درمان، قاچاق کالا و ارز بوده است.

وی افزود: با اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها گشت های مشترک از واحدهای صنفی  طی هماهنگی لازم با دستگاههای مرتبط به صورت شیفت صبح و عصر دایر است.

قشلاقی با اشاره به در پیش بودن ایام ماه مبارک رمضان از اجرای گشت ویژه ( طرح ضیافت ) به منظور نظارت و رسیدگی بر اقلام پر مصرف ( شامل گوشت و لبنیات) خبر داد و یادآورشد: با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

کد مطلب 2317638

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