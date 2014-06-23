به گزارش خبرنگار مهر، علی عسکری با اشاره به توافق طلافروشان و سازمان امر مالیاتی کشور گفت: تمام مالیات بر ارزش افزوده از مصرف کنندگان نهایی دریافت می شود؛ اما برخی واحدهای طلافروشی رعایت نمی کنند و از شفاف سازی عملکرد مالی و روشن شدن مالیات بردرآمد می ترسند.

رئیس کل سازمان مالیاتی کشور با بیان اینکه همه صاحبان درآمد طبق قانون باید مالیات پرداخت کنند و تمام اصناف ازجمله طلافروشان موظف به اجرای قانون هستند، افزود: سال گذشته با حضور نمایندگان طلافروشان، سازمان مالیاتی، وزارت صنعت، سازمان حمایت، سازمان ملی استاندارد و نماینده ای از کمیسیون اقتصادی مجلس توافق شد که همه طلافروشان از برگه های فروش یکسان استفاده کنند که برخی رعایت نمی کنند در حالی که آموزش های لازم به آنها داده شده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد : در حال حاضر برای همه فرآیندهای تولید تا عرضه طلا، برگه های مشخص و معینی طراحی شده است و باید همه طلافروشان قانون مالیات بر ارزش افزوده را مانند دیگر کالاها اجرایی کنند. این قانون در اول مهر 87 به صورت آزمایشی به اجرا درآمد و هم اکنون نرخ آن 8 درصد است.

عسکری افزود: از 6 سال پیش و با استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در سال 87 تاکنون دوره های آموزشی زیادی برای اصناف داشته ایم و همه آنها با مبانی دریافت این مالیات آشنا هستند و مطمئنند که یک ریال آن هم از خودشان گرفته نمی شود بلکه همه را مصرف کنندگان پرداخت می کنند.

وی اظهار داشت: در بیش از 140 کشور با اصلاح نظام مالیاتی و حمایت از فعالیت های سرمایه گذاری و تولیدی، مبنای درآمد مالیاتی به مصرف کنندگان نهایی منتقل شده است و بیشترین درآمد مالیاتی را از مالیات بر مصرف کسب می کنند.



