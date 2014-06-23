طرح اوقات فراغت در مساجد سیستان و بلوچستان به اجرا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول دبیرخانه نظارت بر کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد سیستان و بلوچستان صبح دوشنبه در مراسم نمادین آغاز طرح اوقات فراغت تابستانی در مسجد طالقانی زاهدان ابراز داشت: در این طرح که با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان در کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان از امروز به مرحله اجرا درآمده است تعداد 811 مربی با برپایی کلاس‌های آموزشی، فرهنگی، علمی و فنی کار آموزش 17 هزار و 400 دانش آموز را در سنین مختلف به مدت دو ماه بر عهده خواهند داشت.

حجت الاسلام هادی جعفری راد ابراز داشت: برنامه‌های مختلف طرح اوقات فراغت از امروز به صورت همزمان در 549 کانون فرهنگی و هنری مساجد استان برگزار می شود که با توجه به افزایش تعداد ثبت‌نام کنندگان در پایگاه‌های طرح اوقات فراغت تعداد این کانون‌ها به 630 مورد افزایش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد همانطور که از نامش پیداست تنها به آموزش احکام دین و مسائل اعتقادی منحصر نمی شود بیان داشت: برگزاری دوره‌های آموزشی مهارتی با همکاری اداره‌ کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان و ارایه گواهینامه مهارت آموزی به شرکت کنندگان از جمله برنامه هایی است که در طرح اوقات فراغت دنبال می‌شود.

وی اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 786 کانون فرهنگی و هنری در مساجد تشیع و تسنن استان به نسبت برابر راه اندازی شده است که تا پایان سال 213 کانون فرهنگی و هنری جدید دیگر نیز به این رقم اضافه خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی و آموزش و هدایت جوانان و نوجوانان در روستاهای کشور از دغدغه های اصلی دولتمردان و نظام اسلامی است افزود: کانون مساجد کشور بر ایجاد 60 درصد کانون های فرهنگی در مناطق روستایی تاکید دارد.

جعفری راد راه اندازی 23 خانه نور با محوریت فعالیت های تخصصی قرآنی، تعداد 13 کانون مصلا، دو خانه دیجیتال برای ارائه آموزش های رایانه ای، دو کانون دانشگاهی،تعداد 103 کتابخانه مخزنی با بیش از 300 هزار جلد کتاب و برگزاری دوره های آموزشی مختلف را از مهمترین اقدامات این نهاد فرهنگی در قالب کانون های فرهنگی و هنری مساجد در استان عنوان کرد.

وی افزود: افرادی که در دوره‌های آموزشی طرح تابستان موفق به کسب نمره قبولی شوند علاوه بر کسب گواهینامه آموزشی به اردوهای تفریحی خارج از استان اعزام خواهند شد.