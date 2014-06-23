حمایت از سرمایه گذار تنها راه برون رفت از مشکلات تولید است

محمد سقایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تولید تنها راه خروج از مشکلات است تاکید کرد: هیچ راهی غیر از حمایت از تولید نداریم و در این خصوص راهی هم غیر از حمایت از سرمایه گذار نخواهیم داشت.

وی تصریح کرد: سرمایه گذار بخش خصوصی دزد نیست و باید حمایت شود البته ممکن است در این میان افراد سودجو هم باشند اما باید هوشمندانه حرکت کنیم که فرصت به آنها نرسید.

نماینده استهبان و نی ریز یادآور شد: حمایت از تولید و سرمایه گذاری بخش خصوصی، کار آفرینی و ایجاد اشتغال پویا و رفع بیکاری را به همراه دارد.

سقایی افزود: اگر خواهان رفع مشکلات بیکاری و تولید هستیم باید از سرمایه گذاری حمایت کنیم نه اینکه موانع و مشکلات این بخش را افزایش دهیم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه باید به اندازه داشته ها از دولت انتظار داشت، گفت: با توجه به چالش هایی که دولت با آنها روبه رو بوده وضعیت مناسب است.

سقایی یادآورشد: دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عملکرد مناسبی داشته اما شاید جامعه و مردم انتظارشان بیشتر باشد اما باید نگاه کنیم که دولت در چه نقطه ای بوده و به چه نقطه ای رسیده است.

نماینده استهبان و نی ریز با بیان اینکه انتظار ما از اجرایی شدن این قانون کمک به تولید و کشاورزی بود، گفت: باور ما این بود که در این قانون بخش تولید، کشاورزی و پروژه های عمرانی فعال شود ولی تنها در پرداخت پول به مردم فعال شد.

وی تاکید کرد: با پرداخت این پول بیشترین ضربه به اغشار آسیب پذیر رسید که در دولت قبل بوده و در دولت کنونی نیز همین است.

سقایی یادآور شد: زمانی احمدی نژاد گفت که باید 270 هزار تومان به همه داده شود که مجلس مخالفت کرد در حالیکه اگر 270هزار تومان پرداخت می شد باید کشور را می فروختیم و خرج یارانه می کردیم.

نماینده استهبان و نی ریز افزود: باید قبول کنیم که این دولت میراث دار مشکلات فراوان دولت قبل است.

وی افزود: دولت یازدهم در یک بستر هموار حرکت نمی کند و باید مجلس و دولت همکاری لازم را داشته باشند.