ترافیک در محورهای مواصلاتی استان زنجان بسیار سنگین است

سرهنگ علی اصغر شیر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به فصل تعطیلات و سفرهای تابستانی ترافیک در محورهای مواصلاتی استان زنجان سنگین است و بعد از ظهر ها ترافیک در محورهای مواصلاتی استان زنجان بسیار سنگین می شود و تردد به کندی صورت می گیرد.

وی اظهار داشت: تردد در محورهای زنجان به قزوین، زنجان به تیریز ، زنجان به خرمدره، قیدار به ابهر بسیار به کندی صورت می گیرد.

رئیس پلیس راه استان زنجان، به رانندگان توصیه کرد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی امنیت جانی خود و دیگران را تضمین کنند.

سرهنگ شیر محمدی به برخورد پلیس راه با رانندگان خاطی اشاره کرد و افزود: با توجه به اهمیت سلامت مسافران با افرادی که قوانین را زیر پا بگذارند پلیس راه با آنها برخورد جدی خواهد کرد.

وی تاکید کرد: متاسفانه رانندگان صبر لازم را سر لوحه کار خود قرار نمی دهند و این امر باعث وقوع تصادف و پشیمانی برای یک عمر می شود.

رئیس پلیس راه استان زنجان افزود: متاسفانه 70 درصد از وقوع تصادفات در این مدت در استان به علت خستگی و خواب آلودگی بوده است بنابراین رانندگان به محض خستگی از رانندگی دست بکشند چرا که عدم توجه به این امر مهم عامل تصادف را تشدید می کند.

سرهنگ شیر محمدی تاکید کرد: با توجه به شروع سفرهای تابستانی رانندگان با اعتیاط رانندگی کنند و با رعایت قوانین مقررات راهنمایی و رانندگی سفر خوبی را داشته باشند.

وی همچنین گفت: دیروز و امروز با توجه به تردد زیاد خودروها مشکلی در محورهای مواصلاتی استان رخ نداد چرا که رانندگان با احتیاط رانندگی کردند.

رئیس پلیس راه استان زنجان گفت: متاسفانه بیشترین فوتی ها در محورهای مواصلاتی استان زنجان به علت خستگی و خواب آلودگی است.