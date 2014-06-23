درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای دهلران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، امید علی سبزی فرماندار شهرستان دهلران صبح دوشنبه در حاشیه افتتاح این درمانگاه در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه امروز اقدام دولت در راستای نظام سلامت نشان دهنده توجه دولت مردان به سلامت جامعه وخدمت رسانی به اقشار مختلف الخصوص افراد آسیب پذیر جامعه است.

وی عنوان کرد: اجرای این طرح در شهرستان محروم و مرزی همانند دهلران باعث شده که مردم از برای درمان به شهرستان‌های همجوار برای درمان مراجعه نکنند.

سبزی اظهار داشت: خوشبختانه 90 درصد هزینه‌های بستری بیماران در اجرای طرح تحول نظام سلامت را دولت پرداخت می‌کند که این مقدار برای روستاییان و عشایر 95 درصد و برای اقشار محروم جامعه تا سقف 100 درصد خواهد بود.

وی افزود: ارتقا ویژگی های هتلینگ، ترویج زایمان طبیعی و کاهش دریافتی از بیماران بستری تا 10 درصد از جمله بندهای اجرایی طرح تحول سلامت در بیمارستان شهدای دهلران است.

فرماندار دهلران تاکید کرد: بخش‌های جراح عمومی، زنان و زایمان، بیهوشی، اطفال، اعصاب و روان، داخلی و قلب و عروق با بهره‌برداری از این درمانگاه تخصصی راه‌اندازی و در دو نوبت کاری به بیماران خدمات ارائه خواهند کرد.

سبزی بیان کرد: هفت پزشک متخصص در این واحدها برای ارائه خدمات مطلوب به بیماران در این بیمارستان مستقر شده اند که انشالله برای راه‌اندازی دسگاه اکو یک میلیاردو 580ریال هزینه می شود.

فرماندار عنوان کرد: امیدوارم برای خدمات دهی مناسب به بیماران متخصص چشم پزشکی و کارشناس شنوایی سنجی در این درمانگاه مسقر شوند تا مردم به راحتی امورات پزشکی خود را دنبال کنند.

وی گفت: سلامت جامعه یکی از موضوعات بسیار مهی است که همگان باید به آن توجه کنیم چرا که سلامت جامعه پویایی نشاط واز همه مهمتر پیشرفت در همه عرصه‌ها به دنبال خواهد داشت.

سبزی بیان داشت: مسئولان بیمارستان باید به گونه ای برای اجرای طرح سلامت برنامه ریزی کنند که علاوه بر اجرای این طرح رضایت مندی مردم را هم فراهم آورند.