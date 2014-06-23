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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۶:۱۸

عملیات عمرانی طرح توسعه حرم امامین جوادین(ع) به زودی آغاز می‌شود

عملیات عمرانی طرح توسعه حرم امامین جوادین(ع) به زودی آغاز می‌شود

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات از آغاز عملیات اجرایی فاز اول طرح توسعه حرم مطهر امامین جوادین(ع) در کاظمین در آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شوشتری در خصوص بررسی ساخت صحن امام رضا(ع) گفت: صحن امام رضا(ع) واقع در باب المراد حرم مطهر امامین جوادین (ع) با مشارکت متبرعی از خراسان رضوی احداث می‌شود.

وی با اشاره به تفاهمنامه ساخت این صحن گفت: تفاهم‌نامه ساخت صحن امام رضا(ع) در حرم شریف امامین جوادین (ع)، بهمن ماه سال گذشته منعقد شده است که براساس آن در فاز نخست 14 هزار متر مربع و در فاز بعدی 36 هزار متر مربع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان اینکه مشاوران فنی و مهندسی ستاد طراحی این صحن را برعهده داشتند، گفت: پس از مذاکرات با تولیت حرم مطهر امامین جوادین (ع) و براساس برنامه ریزی‌های به‌عمل آمده عملیات عمرانی ساخت این صحن پس از ماه مبارک رمضان در کاظمین آغاز می‌شود.
 

کد مطلب 2317668

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