به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود شوشتری در خصوص بررسی ساخت صحن امام رضا(ع) گفت: صحن امام رضا(ع) واقع در باب المراد حرم مطهر امامین جوادین (ع) با مشارکت متبرعی از خراسان رضوی احداث می‌شود.

وی با اشاره به تفاهمنامه ساخت این صحن گفت: تفاهم‌نامه ساخت صحن امام رضا(ع) در حرم شریف امامین جوادین (ع)، بهمن ماه سال گذشته منعقد شده است که براساس آن در فاز نخست 14 هزار متر مربع و در فاز بعدی 36 هزار متر مربع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

قائم مقام ستاد بازسازی عتبات عالیات کشور با بیان اینکه مشاوران فنی و مهندسی ستاد طراحی این صحن را برعهده داشتند، گفت: پس از مذاکرات با تولیت حرم مطهر امامین جوادین (ع) و براساس برنامه ریزی‌های به‌عمل آمده عملیات عمرانی ساخت این صحن پس از ماه مبارک رمضان در کاظمین آغاز می‌شود.

