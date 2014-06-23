همایش مقابله با ماهواره (دجال واره) برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج مداحان همایش بزرگ مقابله با همواره (دجال واره) با هدف بصیرت افزایی مداحان خواهر و برادر، فردا سه شنبه 3 تیرماه از ساعت 8:30 الی 13 برگزار می شود.

این همایش با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدخاتمی امام جمعه موقت تهران با موضوع بصیرت ، حجت الاسلام والمسلمین نصوری معاون مرکز مهدویت قم با موضوع ماهواره، حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ، حاج یدا... بهتاش ریاست شورای عالی قشر سازمان بسیج مداحان کشور برپا می شود.

همچنین این همایش با حضور 400 نفر از مداحان برجسته خواهر و برادر در سالن آمفی تئاترحسینیه فاطمه الزهرا (س) واقع در میدان سپاه خیابان پادگان ولیعصر (عج) برگزار می شود.