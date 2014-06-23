  1. دين، حوزه، انديشه
۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

با سخنرانی احمد خاتمی؛

همایش مقابله با ماهواره (دجال واره) برگزار می شود

همایش مقابله با ماهواره (دجال واره) برگزار می شود

سازمان بسیج مداحان با همکاری بسیج مداحان سپاه محمد رسول الله (ص) تهران بزرگ، همایش مقابله با ماهواره (دجال واره) را فردا 3 تیرماه برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بسیج مداحان همایش بزرگ مقابله با همواره (دجال واره) با هدف بصیرت افزایی مداحان خواهر و برادر، فردا سه شنبه 3 تیرماه از ساعت 8:30 الی 13 برگزار می شود.

این همایش با سخنرانی حجت الاسلام والمسلمین سیداحمدخاتمی امام جمعه موقت تهران با موضوع بصیرت ، حجت الاسلام والمسلمین نصوری معاون مرکز مهدویت قم با موضوع ماهواره، حجت الاسلام والمسلمین تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در سازمان بسیج مستضعفین ، حاج یدا... بهتاش ریاست شورای عالی قشر سازمان بسیج مداحان کشور برپا می شود.

همچنین این همایش با حضور 400 نفر از مداحان برجسته خواهر و برادر در سالن آمفی تئاترحسینیه فاطمه الزهرا (س) واقع در میدان سپاه خیابان پادگان ولیعصر (عج) برگزار می شود.

کد مطلب 2317669

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