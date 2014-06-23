به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار ابوالقاسم نوری صبح دوشنبه در همایش مسئولان فرهنگی هیئتها و مجامع مذهبی نیشابور اظهار کرد: هدف از برگزاری این همایش را جامه عمل پوشاندن به حدیث ثقلین، پیروی از کتاب خدا و سیره اهل بیت(ع) بهعنوان مفسران قرآن دانست.
وی با بیان اینکه ظرفیتهایی در هیئات مذهبی است که در طول سال از آنها استفاده نمیشود، اظهار داشت: فعالان مذهبی با برپایی جلسات قرآنی و جذب جوانان میتوانند در برابر جنگ نرم دشمن و تهاجم فرهنگی استکبار بایستند.
این مقام مسئول محلی نیشابور ادامه داد: مشکلات موجود در اجتماع و زندگی افراد جامعه ناشی از همین فاصله گرفتن از قرآن و اهل بیت(ع) است.
نوری عنوان کرد: تربیت اساتید، برگزاری جلسات قرآنی در رشتههای قرائت و ترتیل و برگزاری مراسم شبهای قدر و شهادت مولای متقیان حضرت علی(ع) از برنامههای طرح ثقلین در ماه مبارک رمضان است.
وی افزود: محفل انس با قرآن و کلاسهای مفاهیم قرآنی نیز در بعضی از هیئاتی که ظرفیت انجام این کار را دارند برپا میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی نیشابور نیز گفت: هیئتهایی که تمایل دارند، یک نیرو بهعنوان مربی قرآن به اداره معرفی کنند تا دورههای مربیگری قرآن را برای این افراد برگزار کنیم.
حجتالاسلام محمدتقی میری افزود: هیئتها طوری برنامهریزی کنند که هر هیئت یک مربی قرآن و جلسه قرآن داشته باشد.
وی با بیان اینکه امسال باید فضای هیئات فضای قرآنی باشد، اظهار کرد: برای ماه مبارک رمضان سال جاری هر هیئت که نیازمند به معلم قرآن است به اداره اعلام کند تا مربی قرآن در اختیار آنان قرار دهیم.
میری نسبت به حضور یک نفر روحانی در هر هیئت تاکید و گفت: باید مراسم عزاداری، اعیاد و جلسه قرآنی که در هیئات برگزار میشود با تدبر و بینش باشد.
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