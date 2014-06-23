برگزاری مانور مبارزه با اعتیاد توسط جوانان هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر معتمدی به تفاهم نامه سازمان جوانان هلال احمر با ستاد مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و افزود: یکی از مفاد این تفاهم نامه، برگزاری کارگاه های پیشگیری از اعتیاد و آموزش جوانان هلال احمر به عنوان مربی برای مقابله با اعتیاد است که این کارگاه ها سال گذشته در 6 استان کشور شد و امسال در ۱۲ استان کشور برگزار می شود.

معاون سازمان جوانان جمعیت هلال احمر ادامه داد: همچنین در این تفاهم نامه اجرای برخی برنامه های عمومی در سطح جامعه به منظور اطلاع رسانی در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیز پیش بینی شده است که در این راستا همزمان با هفته مبارزه با مواد مخدر (۵ تا ۱۵ تیر) مانور سراسری مبارزه با اعتیاد توسط جوانان هلال احمر برگزار می شود.

معتمدی اضافه کرد: بر این اساس، روز پنجم تیر ماه جوانان هلال احمر در میادین اصلی مراکز استانهای کشور، زنجیره انسانی تشکیل داد شده و فانوس ها و بادکنک هایی را با شعار « نه به اعتیاد» و « به تندرستی بیاندیشیم» به آسمان رها می کنند به امید اینکه این بلای خانمان سوز از جامعه ما رخت بربندد.

معتمدی، هدف از این کار را تشکیل کمپین و کارزاری برای مبارزه با اعتیاد در سطح جامعه عنوان کرد و گفت: امسال برای نخستین بار، مانور سراسری اعتیاد فقط در مراکز استان ها برگزار می شود و از سال های آینده در تمامی شعب هلال احمر در کشور برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مانور، اکیپ های طرح سحاب در سطح جامعه حضور یافته و نسبت به خطرات اعتیاد و مواد مخدر بویژه در بین جوانان اطلاع رسانی می کنند.

معتمدی با بیان اینکه یکی از وظایف این سازمان آگاه سازی جوانان نسبت به مسایل عمده تهدید کننده سلامت است، اظهار داشت: یکی از عوامل تهدید کننده سلامت جوانان، بحث اعتیاد و مواد مخدر است که متاسفانه در جامعه ما شیوع بالایی دارد.