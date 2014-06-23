9 دستگاه خودرو جدید برای مدیریت شهری گرگان خریداری می شود/ رئیس شورا تکذیب کرد

نبي هزارجريبي در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در هر حال نياز است نيرو در امينت و آسايش باشد تا بتواند به خوبي كار انجام داده و به شهروندان خدمت رساني كند.

وي با بيان اينكه اين خودرو ها هنوز نيامده تخريب ها شروع شده، اذعان كرد: يك رئيس معمولي در اداره خودرو به همراه راننده در اختيار دارد يعني عضو شورا اينقدر ارزش ندارد كه يك وسيله براي انجام امورات شهري و خدمت به مردم در اختيار داشته باشد؟

هزارجريبي تعداد خودرو هاي خريداري شده را 9 دستگاه اعلام كرد و اعلام داشت: با خريد اين خودروها بعد از اعضاي شورا باز هم اين وسايل در اختيار شورا و شهرداري خواهد بود از طرفي شورا و شهرداري در گذشته هم داراي خودرو بوده است كه شهرداري اكنون به دليل فرسوده شدن آنها اقدام به خريد خودرو جديد كرده است.

اين عضو شورا تصريح كرد: شهر گرگان بزرگترين شهر استان گلستان و يكي از شهرهاي بزرگ در شمال كشوراست از اين رو نياز است امكاناتي در خور در اختيار شهرداري و شورا قرار بگيرد.

وي خودروهاي شهرداري و شورا را از رده خارج و اسقاطي دانست و گفت: استفاده از اين وسايل به دليل استهلاك بالا و هزينه زياد تعميرات بيشتر هزينه بر بود به همين خاطر شهرداري تعدادي خودروي جديد خريداري كرد.

هزارجريبي با بيان اينكه نوع خودروهاي خريداري شده پژو پرشيا و يا جي 5 است، افزود: اين خودرو ها هنوز پلاك نشده، پس از طي كردن مراحل اداري در اختيار اعضاي شورا و شهرداري قرار خواهد گرفت.

نائب رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان يادآور شد: شهردار جديد هم خودرويي خريداري كرده كه اين وسيله هم متعلق به شهرداري است و نفر بعدي مي تواند از آن استفاده كند.

در حالي كه نائب رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان از خريداري تعدادي خودرو براي شهرداري شورا خبر مي دهد، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان خبر خريد خودرو را تكذيب مي كند.

ناصر گرزين در پاسخ به اين سوال كه آيا خريد خودرو براي شورا و شهرداري صحت دارد گفت: قرار بود براي شهرداري خودرو جديد خريداري شود اما براي اعضاي شورا نه چون اصلا خريداري خودرو براي شورا ممنوع است.

وي در توضيح نوع خودرو هاي خريداري شده، اظهار كرد: هنوز نوع خودروها مشخص نيست چون خريدي انجام نشده؛ به جز خورويي كه چند ماه پيش براي شهردارخريداري شد خريد خودرويي جديد معلوم نيست.

گرزين برخي خودرو هاي شهرداري را از رده خارج دانست و افزود: قرار بوده كه براي جايگزيني اين خودروها تعدادي وسيله نقليه خريداري شود و خودروهاي فرسوده از رده خارج شود اما تاكنون كاري انجام نشده است؛ در صورت خريداري اين خودروها حتما اطلاع رساني انجام مي شود.

در ادامه عضو شوراي اسلامي شهر گرگان از تصميم به خريد 9 دستگاه خودرو به صورت تدريحي براي 9 تن از اعضاي شورا و معاونين شهرداري خبر داد.

علي كلاتي بيان كرد: مدل این خودروها جی 5 و ارزش آن ها 47 میلیون تومان است و بخشي از اين خودرو ها خريداري شده و بخش ديگر آن هم به صورت تدريجي خريداري خواهد شد.

چندی پیش خبری در رسانه ها منتشر شد که شهردار گرگان خودرویی با ارزش بالای صد میلیون تومان برای شهرداری خریداری شده است. خبری که به صورت غیر رسمی توسط اعضای شهر تایید شد و امروز این خبر رسما اعلام شد.