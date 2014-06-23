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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۰

آنالیز قیمت خودرو در وزارتخانه بررسی شد؛

وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند/ تصمیم دوقطبی برای تعیین قیمت خودرو

وزارت صنعت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند/ تصمیم دوقطبی برای تعیین قیمت خودرو

مدیر کل نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه دو قطب خودروسازان و شورای رقابت باید درباره قیمت خودرو تصمیم‌گیری کنند، گفت: وزارت صنعت معدن و تجارت در قیمت‌گذاری خودرو دخالت نمی‌کند.

محمد قناعتی در گفتگو با مهر گفت: موضع وزارت صنعت معدن و تجارت در تعیین قیمت خودرو منطبق با تصمیم شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در قیمت‌گذاری دخالت نمی کند.

مدیر کل نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: شورای رقابت مسئول تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو است که در حال حاضر با نظر خودروسازان در مورد قیمت مشغول بازنگری در قیمت‌ها است، این در شرایطی است که خودروسازان باید ادله لازم را برای هرگونه اعتراض به قیمت فعلی خودروها به شورای رقابت ارائه کنند.

وی تصریح کرد: موضوع کمیت، کیفیت و رفع مشکلات تولید خودرو در دستور کار شورای سیاست‌گذاری خودرو قرار دارد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می شود.

قناعتی اظهار داشت: وزارت صنعت نیز آنالیز قیمت خودرو را بررسی کرده اما مسئول هرگونه قیمت گذاری خودرو را شورای رقابت می داند.

وی در پاسخ به این سئوال که برآورد وزارت صنعت، معدن و تجارت از زیان خودروسازان چقدر است؟ گفت: این ارقام را بررسی کرده ایم و تلاش خواهیم کرد تا از خودروسازان حمایت کنیم.

کد مطلب 2317734

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