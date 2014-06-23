به گزارش خبرگزاری مهر، علی معصومی با اعلام این خبر افزود: انجمن مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و با رویکرد «جهت دهی تحقیق و توسعه در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی» این رویداد بزرگ علمی و صنعتی را طی روزهای سوم و چهارم تیرماه جاری برگزار می کند.



وی گفت: با توجه به اینکه طی سالهای گذشته موضوع تحقیق و توسعه در بخش صنعت و معدن طی سالهای گذشته مغفول مانده است، بهترین رویکرد برای جبران این عقب ماندگی ارائه مشوق هایی از سوی دولت برای طرح های مهم تحقیق و توسعه است و با این رویکرد می توان انگیزه فعالان این بخش را برای سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه افزایش داد.



وی ادامه داد: هدف اصلی از برگزاری این همایش جلب توجه ویژه مسوولان دستگاههای اجرایی ذی ربط، نهادهای علمی و تحقیقاتی، مراکز دانشگاهی و سرمایه گذاران طرح های صنعتی به موضوع تحقیق و توسعه خواهد بود و در حقیقت هشدارهای اساسی در زمینه رکود این طرح ها ارائه خواهد شد.



معصومی افزود: اگرچه پیش از این به صورت پراکنده فعالیت هایی در حوزه تحقیق و توسعه صورت گرفته، اما هیچیک از آنها به سرانجام جدی نرسیده و در حقیقت به ثروت ملی تبدیل نشده است و این در حالی است که دیگر رقبای صنعتی ایران در منطقه با سرمایه گذاری در این بخش در حال پیشی گرفتن هستند.



وی گفت: همزمان با این همایش چهار نشست تخصصی با موضوع حمایت های حقوقی و قانونی از تحقیق و توسعه، جایگاه تحقیق و توسعه در ایجاد و تثبیت اقتصاد مقاومتی، رویکردهای نوین تحقیق و توسعه در صنعت خودرو، و تحقیق و توسعه در بخش معدن و صنایع معدنی برگزار خواهد شد.