محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل اهمیتی که برای آشنایی بیشتر مخاطبان با فرهنگ قرآنی و ملی در موضوع ضرب المثل‌ها که یکی از زبان‌های ساده برای ارتباط گیری است و با هدف انطباق فرهنگ قرآنی و ملی از ضرب المثل‌ها در طول سال از آنها استفاده شده که خروجی آن نمایشگاه و همایشی در دهه مبارک فجر است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه سلام برخدا است که به مناسبت ماه مبارک رمضان در موضوع ارتباط گیری با خدا در اشعار کودک و نوجوان و بزرگسال در قالب شعر خوانی و مشاعره در روز جهانی مسجد در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از سرمایه‌های انسانی کانون اعضای مستعد آنها هستند برای شناسایی این استعدادها طرح یادها و یادگارها با هدف شناسایی اعضای سابق کانون و همچنین افرادی که در فعالیت‌های کانون در صحنه‌های مختلف اجتماعی دارای مهارت یا مسئولیت خاصی هستند اجرا می‌شود که این افراد با تکمیل فرم مربوطه و ارسال به دبیرخانه شناسایی شده و در هفته ملی کودک در مهرماه در قالب همایش از آن ها تقدیر به عمل خواهد آمد و آثار مربوط آن ها در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: باتوجه به نقش ارزشمند والدین در تربیت کودکان و نوجوانان در جهت تعامل مثبت با آن ها طرح امانت دهی محصولات فرهنگی به ویژه کتاب به والدین در کل مراکز کانون برگزار می‌شود.

مخلصی بیان کرد: در سالجاری باتوجه به اینکه به دلیل استفاده بهتر از امکانات کانون با مشارکت خانواده ها و با استفاده از مربیان متخصص فرهنگی، هنری، ادبی و به صورت ویژه در رشته های نقاشی، خوشنویسی، سفال گری، انیمیشن، رباتیک ، زیست شناسی و نجوم، تفکر فلسفی و کارگاه های پرورش خلاقیت هنری و ادبی در مراکز کانون ویژه کودکان 6 تا 16 سال برپا می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن برای بهره وری کودکان و نوجوانان دارای توانایی خاص و معلولان جسمی و حرکتی فعالیت هایی در مراکز کانون برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برای استفاده گسترده تر خانواده‌ها از محصولات فرهنگی کانون مراکز عرضه این محصولات در مکان‌های مختلف شهر از جمله شهرک قدس، بوستان نرگس خیابان امامزاده ابراهیم، بوستان مهدی و شعبه کودک و نوجوان کانون آماده عرضه خدمات می‌باشد.