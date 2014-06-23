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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۳:۳۳

توسط کانون پرورش فکری/

برنامه "سلام بر خدا" همزمان با ماه مبارک رمضان در قم برگزار می‌شود

برنامه "سلام بر خدا" همزمان با ماه مبارک رمضان در قم برگزار می‌شود

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم از برگزاری برنامه سلام بر خدا در ماه مبارک رمضان در این استان توسط کانون پرورش فکری خبر داد.

محمد مخلصی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به دلیل اهمیتی که برای آشنایی بیشتر مخاطبان با فرهنگ قرآنی و ملی در موضوع ضرب المثل‌ها که یکی از زبان‌های ساده برای ارتباط گیری است و با هدف انطباق فرهنگ قرآنی و ملی از ضرب المثل‌ها در طول سال از آنها استفاده شده که خروجی آن نمایشگاه و همایشی در دهه مبارک فجر است.

وی گفت: یکی از برنامه‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برنامه سلام برخدا است که به مناسبت ماه مبارک رمضان در موضوع ارتباط گیری با خدا در اشعار کودک و نوجوان و بزرگسال در قالب شعر خوانی و مشاعره در روز جهانی مسجد در مسجد مقدس جمکران برگزار می‌شود.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قم عنوان کرد: با توجه به اینکه یکی از سرمایه‌های انسانی کانون اعضای مستعد آنها هستند برای شناسایی این استعدادها طرح یادها و یادگارها با هدف شناسایی اعضای سابق کانون و همچنین افرادی که در فعالیت‌های کانون در صحنه‌های مختلف اجتماعی دارای مهارت یا مسئولیت خاصی هستند اجرا می‌شود که این افراد با تکمیل فرم مربوطه و ارسال به دبیرخانه شناسایی شده و در هفته ملی کودک در مهرماه در قالب همایش از آن ها تقدیر به عمل خواهد آمد و آثار مربوط آن ها در نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود.

وی گفت: باتوجه به نقش ارزشمند والدین در تربیت کودکان و نوجوانان در جهت تعامل مثبت با آن ها طرح امانت دهی محصولات فرهنگی به ویژه کتاب به والدین در کل مراکز کانون برگزار می‌شود.

مخلصی بیان کرد: در سالجاری باتوجه به اینکه به دلیل استفاده بهتر از امکانات کانون با مشارکت خانواده ها و با استفاده از مربیان متخصص فرهنگی، هنری، ادبی و به صورت ویژه در رشته های نقاشی، خوشنویسی، سفال گری، انیمیشن، رباتیک ، زیست شناسی و نجوم، تفکر فلسفی و کارگاه های پرورش خلاقیت هنری و ادبی در مراکز کانون ویژه کودکان 6 تا 16 سال برپا می شود.

وی ادامه داد: علاوه بر آن برای بهره وری کودکان و نوجوانان دارای توانایی خاص و معلولان جسمی و حرکتی فعالیت هایی در مراکز کانون برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: برای استفاده گسترده تر خانواده‌ها از محصولات فرهنگی کانون مراکز عرضه این محصولات در مکان‌های مختلف شهر از جمله شهرک قدس، بوستان نرگس خیابان امامزاده ابراهیم، بوستان مهدی و شعبه کودک و نوجوان کانون آماده عرضه خدمات می‌باشد.

 

کد مطلب 2317758

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