رفع مشکلات حوزه وقف در اولویت دستگاه قضایی استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته قوه قضائیه حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان ظهر دوشنبه به همراه معاونان و جمعی از وکلای این اداره کل با جمال انصاری رئیس کل دادگستری استان دیدار و گفتگو کردند.

جمال انصاری در این دیدار با بیان اینکه تلاش قوه قضائیه استفاده ازتمام ظرفیت های وقف است گفت: قزوین از استان هایی است که دارای عرصه موقوفات پهناوری است که یکی از نعمات الهی به مردم استان و نشانه ای از تدین بالای مردم این خطه از کشور است که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در برخی از موارد این فرصت و گستردگی عرصه موقوفات در استان موجب تنش شده و برخی موقوفات را در معرض دستبرد قرار داده که تلاش ما باید بر این اصل استوار باشد که با یک خرد و تدبیر همه جانبه در جهت رفع آن گام برداریم.

انصاري بيان کرد: وظيفه قوه قضاييه نسبت به ساير دستگاه‌ها در مقابل وقف متفاوت است و این نهاد قضایی با مديريت صحيح و برنامه‌ريزي و سياستگذاري هاي مناسب تلاش می کند با نگاه حمايتي و پشتوانه جدي در اين كار ارزشي گام بردارد.

وی تصريح کرد: در فرآيند مديريتي بدنبال اين هستيم كه آسيب‌شناسي درمجموعه وقف را اجرا کنیم و با سازكارهاي مديريتي در راه رسيدن به انديشه بلند و پوياي وقف كوشا باشيم.

رئیس کل دادگستری استان قزوین در پایان اظهارداشت: تمام تلاش قوه قضاييه در زمينه وقف و موقوفات استفاده از ظرفيت هاي موجود با رعايت اصول مبتني بر نگاه آگاهانه حقوقي به عرصه وقف است تا اين حركت ارزشي و انديشه بلند را احيا كنیم.

نوروزی: رفع چالش های حوزه موقوفات به ترویج فرهنگ وقف کمک می کند

حجت الاسلام مصطفی نوروزی مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان قزوین نیز در این دیدار گفت: سازمان اوقاف نهادی مقدس است که عرصه وقف را وسیله خدمت به مردم می داند لذا اجازه نخواهد داد که افراد و یا گروه ها و سازمان ها با هر عنوانی از آن سوء استفاده کنند.

وی با اشاره به اینکه در هر دوره‌ای از زمان افراد واقف، افرادی کاملا آگاه به مختصات زمانی خود و اندیشمند هستند، افزود: یک واقف وقتی اندیشه‌ای را برای وقف می‌گذارد، انتظار دارد که از حداکثر فرصت‌های این وقف استفاده شود، اما در حال حاضر چالش‌هایی را در استان داریم که مانع بهره‌برداری از رقبات وقفی است، لذا برای این موارد باید راهکارهایی ارائه شود.

دادستان قزوین: وقف می تواند خدمات قابل توجهی به نظام کند

حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین هم گفت: وقف و موقوفات به بركت حركت عظيم بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، وقوع انقلاب و خون شهدا امروز احيا شده و اين سرمايه عظيم در خدمت اسلام، انقلاب، اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و مردم قرار گرفته است.

وي با بيان اينكه مقامات و مناصب دنيوي گذر است تصريح كرد: تعويض پست‌ها و مسئوليت‌ها يک امر عادي و معمولي است اما بايد تلاش كنيم در زمان مسئوليت اين مناصب را عرصه و زمينه‌اي براي خدمت به خدا، خلق، نظام اسلامي و موقوفات و بقاع متبركه قرار دهيم.

دادستان قزوین تصريح كرد: تعامل با متوليان و نظارت بر عملكرد متوليان از وظايف ذاتي و مهم اداره اوقاف است كه بايد به نحو شايسته‌ اي انجام شود.

وی در پایان به ضرورت و انديشه‌هاي وقف اشاره كرد و افزود: هيچ نقطه ترديدي در كارآمدي وقف در نظام ديني و اسلامي نداريم بلكه وقف در حوزه عملكردي و اجرايي مزاياي بسيار گسترده‌اي دارد، که همه وظیفه داریم با حفاظت و صیانت از آن در برابر موقوفه خواران، شهد شیرین آن را به همگان بچشانیم.

شهریار کناریوند مدیر کل ثبت اسناد واملاک قزوین، نگاه سازمان ثبت اسناد و املاک را به وقف نگاه صیانتی دانست و گفت: بایستی بستری ایجاد شود که کلیه املاک از جمله موقوفات بطور موثر تثبیت شده به گونه ای که اسناد مالکیت با حدود و ثغور فنی مشخص باشد.

وی خاطر نشان کرد :جایگاه وقف در دین اسلام رفیع و اجر معنوی این امر خداپسندانه نزد خداوند بسیار ارزنده و مهم است و با نگاه به قوانین ثبتی متوجه می شویم مقررات حقوقی و ثبتی با الهام گرفتن از شرعیات ما مطرح بوده به گونه ای که وجود دفتر ثبت موقوفات بیانگر این موضوع است که قانون گذار هم به این مسئله توجه ویژه داشته است.

مدیر کل ثبت اسناد و املاک قزوین در ادامه وقف و موقوفات را یکی از امانتهای مهم برشمرد و افزود: وقف امانتی است که کسانی با رنج و زحمت، اموال و سرمایه ای به دست آورده اند و جهت امور خیر آنها را وقف کرده اند، لذا همه ما وظیفه داریم از این امانت صیانت کنیم.