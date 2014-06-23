55 درصد آب شرب شهری آذربایجان غربی از آبهای زیرزمینی تامین می شود

به گزارش خبرنگار مهر،‌ رسول اكبري ظهر دوشنبه در نشست خبري با اشاره به منابع تامین آب شرب آذربايجان غربي،‌ افزود: 45 در صد از آب شرب شهروندان از منابع سطحی و آب های جمع شده در پشت سدها و 55 درصد باقی مانده آن از منابع زیر زمینی تامین مي شود،‌ كه با ادامه روند فعلي با مشكل تامين آب مواجه مي شويم.

وي با اعلام اينكه با توجه به مصرف بي رويه و محدودیت منابع تامین آب، در صورت عدم مدیریت مناسب منابع آب با بحران کم آبی مواجه مي شويم،‌ ادامه داد:‌ طرح مدیریت مصرف آب در حال اجرا بوده كه متاسفانه به دليل یارانه ای بودن تعرفه آب، هنوز موفقیت ها در این زمینه بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي با اعلام اينكه هم اکنون متوسط مصرف سرانه روزانه آب در استان حدود 180 لیتر است که مطابق برنامه پنجم توسعه باید به 120 لیتر به ازای هر نفر در شبانه روز كاهش يابد، ادامه داد:‌ به دلیل محدودیت منابع آب، اگر برنامه های مدیریت مصرف آب عملی نشود، با افزایش مصرف آب، کمبود آب اجتناب ناپذیر است.

اكبري با بيان اينكه شاخص تلفات آب در استان 22.6 درصد و شاخص بهره مندی از فاضلاب در استان 58.8 درصد است، ادامه داد: در بخش تلفات آب از شاخص متوسط کشوری 3 درصد پایین تر و در بحث بهره مندی از فاضلاب 20 درصد از متوسط شاخص کشوری در سطح بالاتری قرار گرفته ايم.

وي با بيان اينكه عملیات اجرایی پروژه احداث خط دوم انتقال فاضلاب ارومیه با حجم يك هزار و 600 میلیمتر در موازات خط اول انتقال در حال اجرا است،‌ اضافه کرد: فاز اول خط انتقال در حدود شش کیلومتر با حجم يك هزار و 200 میلیمتر اجرا شده است.

مدير عامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي با بيان اينكه 17 باب آزمایشگاه آب فعال است، ادامه داد:‌ طي سال گذشته بالغ بر 157 هزار آزمایش کلرسنجی، 20 هزار مورد نمونه برداری میکروبی و بیش از 59 هزار مورد آزمایش فیزیکی و شیمیایی در بخش آب استان صورت گرفته است.