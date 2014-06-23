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۲ تیر ۱۳۹۳، ۱۴:۳۴

حجت الاسلام جمشیدی:

دبیرستان های صدرا گلستان نیازمند ساختمان مناسب هستند

دبیرستان های صدرا گلستان نیازمند ساختمان مناسب هستند

گرگان – خبرگزاری مهر: دبیر جامعه روحانیت مبارز استان گلستان، گفت: دبیرستان صدرا در گلستان از سال 82 در استان به صورت یک واحد دخترانه و یک واحد پسرانه تاسیس شده است که از آن سال تا به الان مکان آن استیجاری است و نیازمند ساختمانی مناسب برای تحصیل دانش آموزان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی جمشیدی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: برای این مدارس باید سالی 70 میلیون ریال اجاره بدهیم  و هر چند سال یکبار نیز باید تغییر مکان دهیم و البته مکان هایی هم اجاره می شود به دلیل وجود فوق برنامه ها برای دانش آموزان زیاد مناسب تحصیل نیست.

وی افزود: اجرای بخش فوق برنامه این مدارس و همچنین هزینه های مالی بر دوش سازمان تبلیغات اسلامی است و با توجه به بودجه هایی که به این مدارس اختصاص پیدا می کند نتوانسته ایم جای قطعی و مناسبی را پیدا کنیم و البته زمین هایی وجود دارد ولی به دلیل اینکه در حاشیه شهر واقع بود و به ویژه نمیتوانست برای دختران مناسب باشد نتوانسته ایم قبول کنیم.

حجت الاسلام جمشیدی ادامه داد: بخشی از دانش آموزان این مدارس  توانسته اند به حوزه راه پیدا کنند و برخی به دانشگاه ها راه یافته اند  و توانسته اند در مصدرهای مدریتی و دیگر مصادر مشغول شوند.

وی عنوان داشت: در حال حاضر مقطع ابتدایی و راهنمایی این مدارس در استانهای دیگر در حال پیش بینی است  و تلاش داریم تا بستر سازی دوره راهنمایی را نیز در استان ایجاد کنیم  چرا که می توان به وسیله این مدارس از معظلات فرهنگی بیرون آییم و همچنین نیاز داریم تا کودکان را از همان مهد کودک ها با معارف اسلامی و مسائل دینی آشنا کنیم.

کد مطلب 2317828

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