فرودگاه شهید مدنی تبریز باند مناسبی برای فرود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پورمهدی قبل از ظهر دوشنبه در مراسم معارفه مدیر کل فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز با بیان این مطلب افزود: تقدیر و تشکر از مدیران گذشته در اسلام به منزله شکر نعمت و دلگرمی برای مدیران جدید است.

وی در ادامه افزود: دولت تدبیر و امید پس از گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کشور را با اصول علمی و با تدبیر و اقتدار اداره می کند و بر همین اساس مدیریت استان با تقلید از این شیوه فعالیت های خود را پیش می برد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بدون آماده سازی زیرساخت ها استان توسعه نمی یابد، افزود: در بخش های مختلف استان اگر زیرساخت ها آماده نباشند، شاهد پیشرفت و توسعه نخواهیم بود.

پورمهدی خاطرنشان کرد: حمل و نقل یکی از زیرساخت های توسعه محسوب می شود که با توسعه این بخش می توانیم زمینه های سرمایه گذاری را در این استان افزایش دهیم.

وی در ادامه توسعه حمل و نقل را یکی از اولویت های مدیریت استان دانست و افزود: نواقصات حمل و نقل استان در تمام ابعاد تکمیل خواهد بود.

وی با بیان این مطلب اظهار داشت: جایگاه فرودگاه در زمینه توسعه استان بسیار بالاست و فرودگاه های این استان در شمالغرب کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ادامه با بیان این مطلب افزود: فرودگاه شهید مدنی تبریز باند مناسبی برای فرود پروازها ندارد و باید توجه جدی بر این امر شود.

پورمهدی خاطرنشان کرد: سرمایه گذاران بدون آمادگی زیر ساخت ها و امکانات مورد نیاز حاضر به سرمایه گذاری در استان نمی شوند.

وی همچنین در ادامه گفت: برای پیشرفت و توسعه استان فعالیت به صورت تیمی را باید سرلوحه کاری خود قرار دهیم.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی همچنین با بیان این مطلب اظهار داشت: آذربایجان جزو استان های پرتردد کشور در بخش سفرهای هوایی محسوب می شود.