غلامحسین حیدرپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جاری نبودن آب در رودخانه زاینده رود مشکلات زیادی را برای تامین آب مزارع و فضاهای سبز حاشیه‌ رودخانه ایجاد کرده است، اظهار داشت: در این راستا شهرداری اصفهان نیز برای تامین آب مورد نیاز برای آبیاری فضای دچار مشکل شده است.



وی در ادامه با بیان اینکه با توجه به کمبود آب برای آبیاری فضای سبز شهرداری اصفهان در حال مذاکره برای حفر چاه است، بیان داشت: به هر حال خشکسالی مشکل داخلی شهر اصفهان و باید با تعامل این مشکل را مرتفع کرد.



معاون بهره‌برداری از شرکت آب منطقه‌ای اصفهان با بیان اینکه حفر چاه‌های مقطعی در دستور کار قرار گرفته است، ادامه داد: در حال حاضر حفر این چاه‌ها می ‌تواند بهترین درمان برای درد خشکی اصفهان باشد.



وی در ادامه در خصوص اظهارات حسن کامران، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در خصوص حفر 200 حلقه چاه غیرمجاز توسط شهرداری اصفهان نیز بیان داشت: این تعداد چاه حفر شده در زمان‌های گذشته و حدود 10الی 20 سال پیش حفر شده است.



حیدرپور در پاسخ به این سوال که چرا نظارت دقیقی در خصوص نحوه‌ی آبیاری و میزان هدر رفت آب در آبیاری فضای سبز شهر اصفهان صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: شهرداری همیشه نحوه‌ی صحیح آبیاری را به کارگران خود یادآوری می‌کند و نمی‌توان با توجه به برخی بی‌دقتی‌ها در آبیاری فضای سبز، کل سیستم شهرداری اصفهان را زیرسوال برد.