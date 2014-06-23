دعوای دولت و مجلس به نفع کسی نیست/شعار دادن را همه بلدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رییس جمهور در جمع نمایندگان استان آذربایجان غربی فرا رسیدن ماه مبارک رمضان را پیشاپیش به رهبری، ملت ایران، مسئولان نظام و تمام مسلمان جهان تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد: با وحدت و همدلی از این ماه پرفیض و برکت در جهت منافع و مصالح مردم ایران و تمام مسلمین جهان استفاده کنیم.

رییس جمهوری با اشاره به سفر اخیر خود به ترکیه، استان آذربایجان غربی را حلقه ارتباطی ریلی و جاده ای به کشورهای ترکیه و عراق دانست و گفت: نگاه ایران، ترکیه و عراق ، نگاه توسعه ای در ارتباطات سیاسی و همکاری های اقتصادی است که باید از این ظرفیت به خوبی استفاده شود.

روحانی تأکید کرد: نباید در اجرای پروژه های عمرانی و توسعه ای استان های کشور، به فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن اتکا کنیم، چرا که فروش نفت تحت تأثیر تحریم بسیار کاهش یافته و اگر دولت تدبیر و امید در جهت کاهش و رفع این تحریم ها قدم برنمی داشت درآمدهای حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفتی بسیار کمتر بود.

رییس جمهوری با بیان این مطلب که دولت تدبیر و امید، کشور را با تورم بیش از ۴۳ درصد و رشد منفی حدود ۷ درصد تحویل گرفت، تصریح کرد: ما نیاز به یک تحول و بازنگری در نوع نگرشمان داریم و حرف این جناح و یا آن حزب مطرح نیست بلکه باید با وحدت و دست در دست یکدیگر کشور را ساخت و این دولت معتقد و مصمم است که با برنامه و تلاش و همدلی، از مشکلات موجود گذر کند.

روحانی با گلایه از برخی انتقادات ناصواب و جناحی گفت: شعار دادن را همه بلدند ولی بنده و همکارانم در دولت تدبیر و امید آماده ایم که از حیثیت و آبروی خود برای ساختن و آبادانی کشور استفاده کنیم و در این راه قطعاً از توصیه های علما، بزرگان و رهبری نظام استفاده خواهیم کرد.

رییس جمهوری با تأکید بر مذاکرات سخت تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در موضوع هسته ای با ۱+۵ از جمله آمریکا اظهار داشت: رهبری معظم، مردم و اکثریت مجلس از تلاش و کار مذاکره کنندگان حمایت کرده اند و قطعاً با کاهش فشارها و تحریم، شرایط متحول خواهد شد.

روحانی مهم ترین عامل مشکلات کشورهای منطقه به ویژه عراق و سوریه را عدم وحدت دانست و گفت: اگر ما ملت واحد و متحدی باشیم و از نگاه قومیتی و اقلیتی پرهیز نماییم می توانیم با خطرات و تهدیدهای اطرافمان مقابله کنیم.

رییس جمهوری دعوای دولت و مجلس را به نفع کسی ندانست ولی اختلاف نظر را لازمه دمکراسی و جمهوریت نظام خواند و گفت: باید به سیاست هایی که رهبری به ما اعلام می کند توجه و عمل کنیم در غیر این صورت عبور از مشکلات و رشد و توسعه کشور امکان پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه خشک شدن تدریجی دریاچه ارومیه را از مهمترین مشکلات زیست محیطی کشور که می تواند آثار تخریبی برای چند استان کشور به همراه داشته باشد اعلام کرد و اظهار داشت: کارها و برنامه های خوبی در دولت تدبیر و امید در این خصوص انجام شده است که ان شاء الله به زودی به نتیجه خواهند رسید.

رییس جمهوری توجه به مشکل آبهای مرزی و آب شرب استان آذربایجان غربی، راه های ارتباطی و اشتغال زایی را از جمله برنامه ها این دولت دانست که با تلاش نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی حل خواهند شد.

نمایندگان استان آذربایجان غربی در مجلس شورای اسلامی نیز در این دیدار ضمن ارایه گزارشی از وضعیت و مشکلات موجود در حوزه انتخابیه خود بر استفاده از ظرفیت ها و استعدادهای فراوان تجاری، کشاورزی، گردشگری و صنعت و معدن در استان برای توسعه و رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری تأکید کردند.

نمایندگان حاضر، ضمن تأکید بر حمایت مردم آذربایجان غربی از روحانی در انتخابات ریاست جمهوری و آرای زیادی که در این استان به نفع وی در صندوق ها ریخته شد، حمایت کامل خود از دولت تدبیر و امید را اعلام کردند.

نمایندگان استان آذربایجان غربی مهم ترین دغدغه خود و مردم استان را احیای مجدد دریاچه ارومیه اعلام کردند و خواستار توجه دولت به این مهم شدند.

نمایندگان استان آذربایجان غربی همچنین توجه و توسعه بازارچه های مرزی و مناطق آزاد تجاری استان، استفاده از ظرفیت های بازرگانی با توجه به هم مرزی با سه کشور و ظرفیت های گردشگری و کشاورزی و رفع موانعی نظیر بیکاری، راه های ارتباطی نامناسب، جلوگیری از انتقال آب و تغییر نگاه قومیتی را از دیگر خواسته ها و دغدغه های مردم حوزه انتخابیه خود برشمردند.