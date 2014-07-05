عبدالحسین مختاباد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسات کمیته هنر شورای شهر تهران با خانه موسیقی و نتیجه این جلسات گفت: یکی از وظایف ما در این کمیته این است که با خانههای موسیقی، تئاتر و سینما تعاملاتی داشته باشیم و در جهت رفع مشکلاتشان تلاش کنیم.
این خواننده و هنرمند حوزه موسیقی اضافه کرد: من عضو کوچکی از خانواده هنر هستم و بر خود واجب میدانم مشکلات هنرمندان را پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام کنم. در مورد خانه موسیقی هم هدف ین است که کمکی شود تا آنها بتوانند در مباحث اقتصادی بهتر عمل کنند و به جایگاه خودکفایی اقتصادی برسند.
وی درباره پیشنهاد خود برای حل مشکلات حوزههای مختلف هنری عنوان کرد: یکی از پیشنهادها در این زمینه تقویت سراهای محله، خانه های فرهنگ و فرهنگسراها است که میتوانند در خدمت سینما، تئاتر و موسیقی باشند و کمیته هنر شورای شهر تهران به زودی جلسات پیوستهای با اعضای هیات امنای این موسسات برای بررسی بهروز مسایل و مشکلات خواهد داشت.
مختاباد همچنین درباره وظایف شورای شهر در زمینههای فرهنگی بیان کرد: شورای شهر این فضا و امکانات را دارد و بر خود لازم میداند که برای حل مشکلات هنرمندان اقدام کند. این شورا در حوزه حل مشکلات نظارت و قانونگذاری میکند و برخی مشکلات را میتوان با گذراندن قانون و مصوبه حل کرد.
رئیس کمیته هنر شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره حمایت شهرداری از هنرمندانی چون نورالدین زرینکلک پیشکسوت هنر انیمیشن با توجه به حاشیههای سیاسی که برایش پیش آمده است، گفت: ما در شورای شهر فعالیت سیاسی نمیکنیم و دنبال حاشیههایی از این دست هم نیستیم. نورالدین زرینکلک که مدتی است از ایران رفته است، ملکش را فروخته است که ما در تلاش هستیم شرایطی فراهم شود که شهرداری تهران این ملک را دوباره بخرد و آن را به موزه انیمیشن تبدیل کند. این کار هم وظیفه اجتماعی و فرهنگی ماست و ما تنها مسایل حوزه شهری مرتبط با حوزه فرهنگ و هنر را انجام میدهیم و ارگان سیاسی نیستیم بلکه تنها نخبگان شهر تهران را مورد توجه قرار میدهیم.
وی در پایان با اشاره به طرح نامگذاری خیابانها و کوچههای تهران به نام چهرههای هنری بیان کرد: خیابانهای شهر قبلا نامگذاری شدهاند و تا ضرورتی برای تغییر نام نباشد در این زمینه اقدام نخواهد شد. به اعتقاد من بهتر است به جای خیابانها، مکانهای دیگری چون سراهای محله و فرهنگسراها را به نام هنرمندان نامگذاری کرد.
نظر شما