متن كامل اولين نسخه غير رسمي پيشنهاد آمريكا و انگليس به عنوان قطعنامه / مخالفت صريح غيرمتعهدها، چين و روسيه

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين، ترجمه كامل متني كه با چنين شرايطي امروز بعد از ظهر بلافاصله پس از جلسه انگليس با گروه نم توسط غير متعهدها رد شد ، و تهيه كنندگانش حتي از آگاه كردن دبيرخانه آژانس از آن و كشورهاي پيشنهاد دهنده اش نيز خودداري كرده اند به شرح زير است. انتشار اين متن توسط "مهر" در جهت اطلاع رساني كاملتر و اشراف كاملتر رسانه ها و افكار عمومي كشورمان از روند مباحث جاري شوراي حكام و مناسبات غير منطقي حاكم بر اين نهاد بين المللي صورت مي گيرد:

شوراي حكام؛

a) با ياد آوري قطعنامه هاي مصوبه شوراي حكام در 11 آگوست 2005 (GOV/2005/64)، در29 نوامبر 2004 (GOV/2004/90) در 18 سپتامبر 2004 ،(GOV/2004/79)، در 13 مارس 2004 ،(GOV/2004/21) در 29 نوامبر 2003 ،(GOV/2003/81) و در 12 سپتامبر 2003 (GOV/2003/69)، بيانيه شوراي حكام در 19 ژوئن 2003 (GOV/OR.1072)، و نتيجه گيري رياست شوراي حكام در مارس 2003 (/GOV) و ژوئن 2003 (/GOV)؛

b) با يادآوري حقوق قيد شده در بند چهارم ان پي تي كه حقوق بدون تبعيض كشورها را در استفاده از انرژي هسته اي براي توسعه علمي، توليد و استفاده در مقاصد صلح آميز را ضمن رعايت بندهاي اول و دوم همين پيمان به رسميت مي شناسد؛

c) از مدير كل و دبير به خاطر تلاشهاي حرفه اي و بي طرفانه اش براي انجام توافق پادمانها و حل مسائل مهم پادمانها در ايران و راستي آزمائي انجام تعليق از سوي اين كشور ستايش و قدرداني مي كنيم؛

d) در خصوص عمل به تعهدات تحت توافق پادماني ان پي تي (INFCIRC214) در رابطه با واردات و انتقال مواد هسته اي، بازفراوري و كاربرد آن از سوي ايران و همينطور اعلام تاسيساتي كه چنين موادي در آنجا پردازش و ذخيره شده بود، همانطور كه در گزارش مدير كل (GOV/2003/75) , و در تاريخ 10 نوامبر 2003 گزارش شد و در (GOV/2003/75) به تاريخ 2 سپتامبر 2005 مورد تائيد قرار گرفت، ياد آوري مي كنيم كه ايران در چند مورد قصور داشته است.

e) همچنين خاطر نشان مي كنيم ، همانطور كه در گزارش مدير كل (GOV/2004/83) در تاريخ 15 نوامبر 2004 ارائه شده ، همكاري ايران با آژانس با رويه پنهانكاري مورد سوء ظن قرار گرفته ، اطلاعات گمراه كننده ارائه شده، تاخير در دسترسي به مواد و تاسيسات هسته اي ايجاد شده و اينكه همانطور كه شوراي حكام در قطعنامه (GOV/2003/81) ابراز تاسف كرده بود، سياست پنهانكاري ايران سبب نقض تعهدات اين كشور در پيروي از توافقهاي پادماني شده است.

f) خاطر نشان مي سازد كه از نظر شوراي حكام به منظور تضمين راستي آزمائي آژانس از عدم انحراف مواد هسته اي ايران، همكاري كامل با آژانس براي اطمينان در راستي آزمائي پذيرش و عمل به توافقهاي پادماني با اتخاذ تمام اقدامات لازم، مهم و فوري است. علاوه بر آن شامل:

(i) اعطاي دسترسي نامحدود از جمله نمونه برداري محيطي از هر محلي كه آژانس به منظور راستي آزمائي صحت و تاييد بيانيه هاي ايران اعلام مي كند و

(ii) فراهم آوردن چنين اطلاعات و توضيحاتي و اتخاذ گامهاي ديگر، كه از نظر آژانس براي حل تمام مسائل مهم باقيمانده مربوط به مواد و فعاليت هاي هسته اي از جمله نتايج نمونه گيري محيطي ضروري به نظر مي رسد؛

g) علاوه بر آنها، همانطور كه مدير كل گزارش داد آژانس هنوز در موضعي نيست كه بعد از 2 و نيم سال بازرسي ها و رسيدگيهاي شديد، بعضي از مسائل مهم باقيمانده را روشن كند. ضمن اينكه شفاف سازي كامل ايران اجتناب آميز و تاخير دار بوده است.

h) انگيزه هاي ايران در قصور براي صدور اعلاميه هاي مهم در راستاي تمديد دوره زماني و تعقيب يك سياست پنهانكاري در اكتبر سال 2003 نامشخص است.

i) ادامه اختلافات درفهم آژانس از ابعاد حساس برنامه هاي هسته اي ايران نگراني ايجاد كرده است.

j) يادآوري مي شود تاكيدات صورت گرفته در قطعنامه هاي قبلي را در خصوص اهميت تدابير اعتماد سازي و تائيد مجدد اينكه انجام كامل و پايدار تعليق كه مدير كل آن را در گزارش 14 نوامبر 2004 به عنوان اقدامي داوطلبانه و اعتماد ساز و غير تعهد آور حقوقي از سوي آژانس مورد تائيد قرار گرفته براي بحث پيرامون مسائل مهم ضروري و حياتي است؛

k) ايران با بي اعتنائي و بي توجهي به درخواست شوراي حكام در قطعنامه 11 آگوست براي تعليق كامل برنامه هاي غني سازي از جمله توليد مواد تغذيه و موادي كه در خلال آزمايش و يا توليد در فرايند تبديل اورانيوم بكار برده مي شود، و توليد 6800 كيلوگرم هگزافلورايد اورانيوم از 10 اگوست تا كنون، شديداً باعث نگراني شده است و از آنجائيكه تعليق كامل و پايدار غني سازي اين فعاليت ها براي صحبت در خصوص اين مسائل بسيار مهم است بايد از سوي ايران به مدير كل براي نصب مجدد پلمب هائي كه از تاسيسات برداشته شده اجازه داده شود.

l) همچنين اين مساله كه ايران به درخواست مكرر براي تصويب پروتكل الحاقي و بررسي و تجديد نظر در ساخت يك راكتور تحقيقاتي آب سنگين بي اعتنائي مي كندT نگران كننده است. در حاليكه اين تدابيري است كه به ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران به اعتماد سازي كمك خواهد كرد.

m) علاوه بر آن مدير كل گزارش داد كه آژانس پي گيري اطلاعات مربوط به برنامه و فعاليت هاي هسته اي ايران كه مي تواند در رابطه با آن برنامه ها باشد ادامه خواهد داد و همچنين گزارش داد كه"اختيار حقوقي آژانس براي تعقيب راستي آزمائي تسليحات احتمالي هسته اي و فعاليتهاي مربوطه، محدود است."(GOV/2005/67)؛

n) همچنان كه مديركل در جلسه ابتدايي 19 سپتامبر نيز اشاره كرد كه راستي آزمايي با اختيارات فوق العاده اي لازم است تا آژانس را به بازسازي تصويري درست از تاريخچه ، اهداف و طبيعت برنامه هاي گذشته ايران قادر كند؛

o) همچنين مسائل مربوط به برنامه هاي هسته اي ايران هنوز حل نشده است و اينكه آژانس در موضعي نيست كه نتيجه بگيرد كه مواد يا فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده در ايران وجود ندارد.

1) از مدير كل درخواست مي كنيم تا بر اساس بند XII.C از مقررات آژانس ، قصورهاي زياد ايران و نقض تعهدات مربوط به پيروي ازتوافق پادمانهاي ان پي تي را همانطور كه در (GOV/2003/75) تشريح شد به تمام اعضاي آژانس و شوراي امنيت و همچنين مجمع عمومي سازمان ملل گزارش كند.

ادامه گزارش خبرگزاري مهر از متن غير رسمي اولين پيشنهاد آمريكا و سه كشور اروپايي به عنوان فطعنامه مربوط به ايران چنين است:

2) يافته هاي مربوط به فعاليت هاي پنهاني هسته اي ايران ، ماهيت اين فعاليت ها و مسائلي كه با توجه به اعلاميه هائي كه از سپتامبر سال 2002 از سوي ايران صادر گرديده از سوي آژانس روشن گرديده در نتيجه اين مساله را مطرح كرده است كه با توجه به اينكه شوراي امنيت به عنوان ارگاني صلاحيت دار مسئوليت حفظ صلح و امنيت بين المللي را برعهده دارد از مدير كل درخواست مي شود تا بر اساس III.B.4 مقررات آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل در اين مورد اطلاع داده شود.

3) به شوراي امنيت توصيه مي شود كه به عنوان پاسخ به اين قطعنامه آن را بررسي كند علاوه بر آن براي ايران روشن كند كه سؤالات مهم مي تواند به گونه اي بهتر حل شود و به پاسخ هاي ايران به خواسته هاي قبلي شوراي حكام از ايران توجه كند. از جمله:

(i) انجام تدابير شفاف سازي فراتر از نيازمنديهاي عادي توافق پادمانها و پروتكل الحاقي و بويژه توسعه كامل و تسريع همكاري با مدير كل در تعقيب فعاليت هاي راستي آزمائي و فراهم آوردن امكان دسترسي به اماكن، اشخاص و اطلاعات آژانس ممكن است ، درخواست كند تا از بازرسي هاي اين آژانس حمايت شود.

(ii) تعليق مجدد تمام فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري آن؛

(iii) تجديد نظر در ساخت راكتور گرداننده آب سنگين؛

(iv) تصويب و اجراي فوري پروتكل الحاقي و

(v) ادامه همكاري و پيروي از بندهاي پروتكل الحاقي بر اساس مدل اصلاحيه پروتكل الحاقي (INFCIRC/540) - كه ايران در 18 دسامبر 2003 امضا كرد - تا تصويب پروتكل الحاقي.

با اين اقدامات ، اعتماد مجدد به ماهيت صرفاً صلح آميز برنامه هاي هسته اي ايران پديد مي آيد.

4) از ايران درخواست مي كنيم تا به روند گفتگوها كه در دو سال گذشته پيشرفتهاي خوبي داشته است بازگردد.

5 ) از مدير كل درخواست مي كنيم يك نسخه از اين قطعنامه و همچنين نسخه اي از GOV/2003/75)،(GOV/2004/83 ) , (GOV/2005/67) را به شوراي امنيت تسليم كند.

6) از مدير كل درخواست مي كند نظارت خود بر اجراي پادمانها در ايران بر اساس پروتكل الحاقي را ادامه دهد ، چرا كه شفافيت بيشتري براي قادر شدن آژانس براي تاييد كامل ساختار، برنامه ها و اهداف و طبيعت برنامه هاي گذشته ايران لازم است؛

7) تصميم مي گيرد كه رسيدگي به اين موضوعات همچنان در دستور باشد.