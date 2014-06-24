ضرورت ایجاد تفکر مناسب در بین مردم تبریز برای اجرای طرح ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری شامگاه دوشنبه در جلسه شورای ترافیک استان با اشاره به تاریخچه تصویب طرح ترافیک تبریز گفت: این طرح در سال 85 به تصویب شورای ترافیک استان رسیده و در سال 86 نیز اقدام به اجرایی کردن آن شده و ضرورت اجرایی شدن آن در تمام طول این سال ها از نظر کارشناسان امری غیر قابل انکار بوده است.

وی ادامه داد: در طول چندین سال زیرساخت های مناسبی برای اجرای این طرح در تبریز ایجاد شده اما به دلایلی همچون همزمانی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها و همچنین سهمیه بندی بنزین که تاثیر مستقیمی بر اجرای این طرح داشتند، متوقف مانده است.

باقری با اشاره به اینکه سرانجام در سال گذشته روند اجرای این طرح تسریع شد ، گفت: قرار بر این بود که تا اوایل سال جاری این طرح اجرا شود اما به خاطر تکمیل زیرساخت های لازم و با نظر اکثریت مسئولان مربوطه اجرای این طرح به قبل از مهرماه سال جاری موکول شد.

وی ادامه داد: هم اکنون می توان خفگی و حجم بالای ترافیک را در محدوده مرکزی تبریز مشاهده کرد و اجرای طرح ترافیک بهترین راه برای حل این معضل است.

دبیر شورای هماهنگی ترافیک با بیان اینکه باید فرهنگ سازی مناسبی برای اجرای این طرح در بین مردم شود ، گفت: نمی توان با بزرگتر کردن خیابان ها و بازگشایی هایی که می شود شاهد کم شدن حجم ترافیک شد بلکه آن چیزی که در پایین آوردن حجم ترافیک مهم است فرهنگ سازی مناسب در بین مردم است.

وی افزود: باید به نقاط مثبت اجرایی این طرح توجه بیشتری کرد زیرا با اجرایی شدن آن شاهد از بین رفتن ترافیک خواهیم بود.